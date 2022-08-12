Чехия предложит ЕС включить в новый пакет санкций запрет на выдачу виз россиянам

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Полный запрет российских виз всеми членами ЕС может быть еще одной очень эффективной санкцией", – говорит Липавский в заявлении, распространенном среди государств-членов ЕС.

Там также говорится, что страна вынесет обсуждение вопроса на неформальное заседание министра иностранных дел, которое пройдет в Праге в конце августа.

"Во время российской агрессии, когда Кремль продолжает эскалацию, не может быть и речи об обычном туризме для российских граждан", – отмечает Липавский.

Напомним, власти Эстонии намерены не впускать в страну граждан России с выданными Эстонией шенгенскими визами

Предварительно премьер-министр страны Кая Каллас призвала страны перестать выдавать россиянам туристические визы

А позже премьер Финляндии Санна Марин поддержала ограничение выдачи россиянам виз в Европу и заявила, что ожидает, чтобы соответствующий вопрос был рассмотрен на саммитах ЕС.

В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал идею общего запрета на въезд россиян в ЕС. В этом вопросе Германия пока не достигла единого мнения

При этом глава министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу не согласен с позицией Германии и выступает за санкции против РФ посредством запрета выдачи туристических виз российским гражданам.

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