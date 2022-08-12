Чехия предложит ЕС включить в новый пакет санкций запрет на выдачу виз россиянам
Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский предложил включить запрет на выдачу гражданам России виз в новый пакет санкций против РФ
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.
"Полный запрет российских виз всеми членами ЕС может быть еще одной очень эффективной санкцией", – говорит Липавский в заявлении, распространенном среди государств-членов ЕС.
Там также говорится, что страна вынесет обсуждение вопроса на неформальное заседание министра иностранных дел, которое пройдет в Праге в конце августа.
"Во время российской агрессии, когда Кремль продолжает эскалацию, не может быть и речи об обычном туризме для российских граждан", – отмечает Липавский.
- Напомним, власти Эстонии намерены не впускать в страну граждан России с выданными Эстонией шенгенскими визами
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Предварительно премьер-министр страны Кая Каллас призвала страны перестать выдавать россиянам туристические визы
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А позже премьер Финляндии Санна Марин поддержала ограничение выдачи россиянам виз в Европу и заявила, что ожидает, чтобы соответствующий вопрос был рассмотрен на саммитах ЕС.
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В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал идею общего запрета на въезд россиян в ЕС. В этом вопросе Германия пока не достигла единого мнения
- При этом глава министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу не согласен с позицией Германии и выступает за санкции против РФ посредством запрета выдачи туристических виз российским гражданам.
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