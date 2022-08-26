Чехия предложит ЕС отменить упрощенную выдачу виз россиянам и белорусам, - Bloomberg

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

Уточняется, что о запрете поездок для туристов из РФ и Беларуси речь не идет — несмотря на соответствующие призывы ряда стран, в частности Эстонии, в ответ на вторжение России в Украину.

Отмена упрощенного порядка выдачи шенгенских виз гражданам России и Беларуси все равно позволит россиянам и белорусам подавать документы на краткосрочный въезд. Но это увеличит время оформления виз, потребует больше документов и увеличит расходы до 80 евро с 35 евро.

Известно, что министры иностранных дел ЕС в Праге не обнародуют официальные выводы. До принятия окончательного решения пройдут еще недели, говорится в материале.

Балтийские лидеры уже сигнализировали, что они могут продвигать региональный запрет на российские визы, если ЕС не даст ответа. В частности, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что российский народ должен нести ответственность за вторжение.

11 августа Эстония закрыла въезд россиянам с шенгенскими визами.

12 августа министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предложил включить запрет на выдачу гражданам России виз в новый пакет санкций против РФ

Польша разрабатывает решение, которое позволит отказывать россиянам в выдаче виз.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна поддерживает ограничение выдачи россиянам виз в Европу и ожидает, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС.

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