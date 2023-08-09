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Чехия предлагает помощь Украине в реализации нескольких составляющих формулы мира

9 августа, 2023 среда
17:16
Мир

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что страна готова помочь Украине в реализации нескольких пунктов формулы мира, направленной на прекращение войны с РФ

Об этом сообщает Novinky.cz со ссылкой на Липавского.

Президент Чехии Петр Павел получил отчет от главы МИД о результатах встречи в Джидде, где обсуждали украинскую формулу мира.

"Я сообщил ему (президенту, - ред.), что мы предложили профессиональную помощь в выполнении украинского мирного плана по десяти пунктам, особенно в сфере ядерной безопасности и судебного преследования за военные преступления", - отметил Липовский.

Чехия хочет помочь Украине в выполнении первого пункта формулы мира – обеспечению ядерной и радиационной безопасности, а также присоединиться к созданию трибунала по изучению военных преступлений России.

Встреча советников по нацбезопасности в Джидде

В эти выходные 5-6 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры с более чем 40 стран по пути прекращения войны в Украине. Встреча проходила на уровне советников по национальной безопасности. Как звучало ранее в прессе, именно Саудовская Аравия как место встречи была выбрана для того, чтобы попытаться заставить ведущие страны мира, которые до сих пор придерживаются нейтралитета, поддержать именно украинские принципы завершения войны.

Это уже вторая встреча на уровне советников по нацбезопасности и политическим директорам по ключевым принципам мира на основе Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщал накануне обсуждений в Джидде заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, после успеха консультаций в похожем формате в Копенгагене 24 июня количество участников увеличилось с 15 до почти 40. Также были привлечены дополнительные страны Глобального Юга.

Позже, 7 августа, сообщалось, что в министерстве иностранных дел Китая заявили, что международные переговоры в Саудовской Аравии по поиску мирного решения "кризиса в Украине" помогли "укрепить международный консенсус".

Во вторник, 8 августа, сообщалось, что Институт изучения войны считает, что саммит в Джидде в Саудовской Аравии показал очевидное усиление разногласий между Пекином и Москвой в вопросе урегулирования полномасштабной войны РФ против Украины. Однако впоследствии глава министерства иностранных дел Китая Ван И заверил своего российского коллегу Сергея Лаврова, что Пекин остается беспристрастным по поводу войны в Украине.

Также 8 августа руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с представителями украинских и иностранных СМИ, во время которой рассказал об итогах вторых консультаций по ключевым принципам восстановления устойчивого мира для Украины, которая состоялась 5-6 августа в городе Джидда.

9 августа стало известно, что Южная Корея примет участие в рабочей группе по имплементации положений Формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подробности саммита в Саудовской Аравии в текстовом онлайне Еспресо.TV.

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