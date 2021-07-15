Чехия предлагает Литве помощь полицейскими для противостоянию мигрантам на границе с Беларусью
Министр внутренних дел Чешской республики Ян Гамачек предложил прислать в помощь Литве полицейских для противостояния мигрантскому кризису на белорусской границе
Об этом в Twitter заявил глава МИД Чехии Якуб Кульганек.
"Мы поддерживаем Литву, которая сталкивается с беспрецедентной миграционной проблемой, спровоцированной беспринципным режимом Лукашенко. Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек предложил помощь, в том числе разместить полицейских на границе с Беларусью", - написал чешский министр
- Напомним, 9 июля Литва начала строительство стены на границе с Беларусью.
- 12 июля Литва предложила Евросоюзу новые санкции в отношении Беларуси из-за разжигание миграционного кризиса
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