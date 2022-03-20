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Чехия позволила украинским беженцам работать без спецразрешения

20 мартa, 2022 воскресенье
18:53
война с Россией

С 21 марта Чехия не будет требовать спецразрешения на работу от украинцев, въехавших в страну после начала полномасштабного российского вторжения в Украину

Об этом сообщает Ceske Noviny, пишет "Европейская правда".

С понедельника вступает в силу спецзакон, регулирующий предоставление защиты, виз, трудоустройства, социального обеспечения, доступа к медобслуживанию и образовательным услугам для беженцев. Он приравнивает имеющих визу беженцев из Украины к мигрантам с видом на жительство. Следовательно, спецразрешение для трудоустройства не нужно.

Как сообщил министр внутренних дел Вит Ракушан, Чехия приняла 270 тысяч украинских беженцев, половина из них – дети.

По новому закону беженцы могут стать на учет безработными и получить консультации тамошнего бюро по трудоустройству, а при необходимости - переподготовку. На сайте бюро сейчас 342 тыс. вакансий, три четверти из них не нуждаются в образовании вообще или требуют только базовое образование. Около 13,35 тыс. вакансий – для студентов, 23,6 тыс. – для выпускников средних школ. Еще 8,8 тыс. объявлений о работе приходится на медицинскую сферу, а 2,2 тыс. – на образовательную.

Новый закон позволяет беженцам получить гуманитарную помощь в 5 тысяч крон для старта жизни в Чехии. Эти деньги можно получить в течение месяца, в котором человек получил визу.

Предполагается, что новые правила будут действовать до конца марта 2023 года.

Напомним, Чехия больше не может принимать новых беженцев из Украины, уже прибыли около 270 тыс. граждан, заявил премьер-министр Чехии Петер Фиала.

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Чехия
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