Чехия поможет Украине оценить экологический ущерб, нанесенный войной

Об этом заявила министр экологии Чехии Анна Губачкова.

"Наша идея заключается в том, что мы можем помочь составить карту экологического ущерба, мы можем прислать представителей нескольких наших профессиональных организаций, таких как Институт исследования воды, Чешскую геологическую службу, Чешское агентство экологической информации непосредственно в Украину, конечно после окончания войны, но мы также можем помочь во время войны проработать материалы, которые, например, украинцы или их институты нам предоставляют", - отметила Губачкова.

Также она отметила, что в преддверии встречи министров окружающей среды ЕС в Праге, 13 июля будет подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством окружающей среды Чешской Республики и Министерством окружающей среды Украины.

9 июля Верховная Рада усовершенствовала закон об атмосфере. Он изменяет алгоритм взаимодействия государства, бизнеса и общественности в вопросах выдачи разрешений на выбросы и контроль за загрязнением воздуха. Закон усиливает ответственность за загрязнение атмосферного воздуха и вводит обязательные автоматизированные системы контроля выбросов загрязняющих веществ – "контроль на трубе".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb