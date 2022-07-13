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Чехия поможет Украине оценить экологический ущерб, нанесенный войной

13 июля, 2022 среда
15:26
Мир Чехия Украина

После окончания войны Чехия может направить в Украину представителей профессиональных организаций для помощи в преодолении экологического ущерба

Об этом заявила министр экологии Чехии Анна Губачкова.

"Наша идея заключается в том, что мы можем помочь составить карту экологического ущерба, мы можем прислать представителей нескольких наших профессиональных организаций, таких как Институт исследования воды, Чешскую геологическую службу, Чешское агентство экологической информации непосредственно в Украину, конечно после окончания войны, но мы также можем помочь во время войны проработать материалы, которые, например, украинцы или их институты нам предоставляют", - отметила Губачкова.

Также она отметила, что в преддверии встречи министров окружающей среды ЕС в Праге, 13 июля будет подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством окружающей среды Чешской Республики и Министерством окружающей среды Украины.

  • 9 июля Верховная Рада усовершенствовала закон об атмосфере. Он изменяет алгоритм взаимодействия государства, бизнеса и общественности в вопросах выдачи разрешений на выбросы и контроль за загрязнением воздуха. Закон усиливает ответственность за загрязнение атмосферного воздуха и вводит обязательные автоматизированные системы контроля выбросов загрязняющих веществ – "контроль на трубе".

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