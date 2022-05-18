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Чехия получит от Германии 15 танков Leopard взамен тех, что предоставила Украине

18 мая, 2022 среда
17:49
Мир

Чешская Республика получит 15 танков Leopard 2A4, подаренных Германией, поскольку она снабжает Украину своими танками советских времен после вторжения России в феврале

Об этом сообщили сегодня, 18 мая, в Министерстве обороны Чехии, сообщает Sky News.

Подаренные танки могут поступить еще в этом году.

"Германия уже давно является нашим ключевым экономическим партнером. Однако не в обороне, и мы хотим это изменить не только по танкам, но и в двустороннем сотрудничестве в целом", - сказала министр обороны Яна Черночева.

Чехи также начнут переговоры с Германией о приобретении еще 50 более современных танков Leopard 2A7+ в ближайшие годы.

"Я верю, что благодаря этому наша армия станет сильнее, а наша страна – безопаснее", – сказала она.

Издание отмечает, что у чехов есть 30 модернизированных советских танков Т-72М4ЧЗ и еще несколько десятков на хранении, которые не были модернизированы.

  • Отметим, что 28 апреля немецкий бундестаг большинством голосов одобрил предоставление тяжелого вооружения Украине. К тому же, 26 апреля в ФРГ согласилась предоставить ВСУ самоходные зенитки Gepard.
  • 5 мая канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Чехии заменить поставленную Украину технику и вооружение.

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Чехия
Германия
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