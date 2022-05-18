Чехия получит от Германии 15 танков Leopard взамен тех, что предоставила Украине
Чешская Республика получит 15 танков Leopard 2A4, подаренных Германией, поскольку она снабжает Украину своими танками советских времен после вторжения России в феврале
Об этом сообщили сегодня, 18 мая, в Министерстве обороны Чехии, сообщает Sky News.
Подаренные танки могут поступить еще в этом году.
"Германия уже давно является нашим ключевым экономическим партнером. Однако не в обороне, и мы хотим это изменить не только по танкам, но и в двустороннем сотрудничестве в целом", - сказала министр обороны Яна Черночева.
Чехи также начнут переговоры с Германией о приобретении еще 50 более современных танков Leopard 2A7+ в ближайшие годы.
"Я верю, что благодаря этому наша армия станет сильнее, а наша страна – безопаснее", – сказала она.
Издание отмечает, что у чехов есть 30 модернизированных советских танков Т-72М4ЧЗ и еще несколько десятков на хранении, которые не были модернизированы.
- Отметим, что 28 апреля немецкий бундестаг большинством голосов одобрил предоставление тяжелого вооружения Украине. К тому же, 26 апреля в ФРГ согласилась предоставить ВСУ самоходные зенитки Gepard.
- 5 мая канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Чехии заменить поставленную Украину технику и вооружение.
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