Чехия получила от ЕС 6,5 млн евро компенсации за поставленное Украине вооружение

Об этом сообщает пресс-служба минобороны Чехии.

Компенсации перечисляются через Европейский фонд мира (EPF). Он используется для финансирования приоритетов ЕС в сфере обороны и безопасности.

"Поддержка Украины является нашим стратегическим интересом, и мы хотим продолжать его в сотрудничестве с нашими союзниками. Я ценю, что даже ЕС не сомневался и сразу после начала российской агрессии привлек финансовые ресурсы Европейского фонда мира для поддержки своих стран-членов, которые помогают Украине" , - подчеркнула министерша обороны Чехии Яна Чернохова.

Первоначально EPF был создан для финансирования миссий и операций ЕС и стабилизации соседних стран-партнеров. Через несколько дней после начала полномасштабного вторжения, 28 февраля 2022 года, Совет ЕС принял решение о компенсации тем странам-участницам, которые помогают Украине вооружением. Для этого из EPF она выделила 500 млн. евро. Впоследствии сумма компенсаций увеличилась до 3,1 млрд евро.

Отмечают, что это был первый платеж в качестве компенсаций. До 2024 года Чехии постепенно возместят все военные материалы, предоставленные Украине на начальном этапе войны (до марта 2022). В последующие годы Чехия получит оставшуюся компенсацию из утвержденных EPF пакетов.

"Финансовая компенсация от EPF за материалы, поставляемые в Украину, важна не только потому, что она мотивирует европейские страны продолжать поддерживать Украину, но особенно потому, что она позволяет им пополнять запасы армии и поддерживать необходимые военные возможности", - говорится в сообщении пресс-службы чешского минобороны.

24 января министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что ЕС должен ввести дополнительные санкции против российского технологического сектора, чтобы ограничить возможности Москвы производить ракеты, которыми она обстреливает Украину.