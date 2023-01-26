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Чехия получила от ЕС 6,5 млн евро компенсации за поставленное Украине вооружение

26 января, 2023 четверг
07:19
Мир

На счет минобороны Чехии, в качестве компенсации за поставленное в Украину вооружение, поступил первый платеж от Европейского Союза в размере 6,5 млн евро

Об этом сообщает пресс-служба минобороны Чехии.

Компенсации перечисляются через Европейский фонд мира (EPF). Он используется для финансирования приоритетов ЕС в сфере обороны и безопасности.

"Поддержка Украины является нашим стратегическим интересом, и мы хотим продолжать его в сотрудничестве с нашими союзниками. Я ценю, что даже ЕС не сомневался и сразу после начала российской агрессии привлек финансовые ресурсы Европейского фонда мира для поддержки своих стран-членов, которые помогают Украине" , - подчеркнула министерша обороны Чехии Яна Чернохова.

Первоначально EPF был создан для финансирования миссий и операций ЕС и стабилизации соседних стран-партнеров. Через несколько дней после начала полномасштабного вторжения, 28 февраля 2022 года, Совет ЕС принял решение о компенсации тем странам-участницам, которые помогают Украине вооружением. Для этого из EPF она выделила 500 млн. евро. Впоследствии сумма компенсаций увеличилась до 3,1 млрд евро.

Отмечают, что это был первый платеж в качестве компенсаций. До 2024 года Чехии постепенно возместят все военные материалы, предоставленные Украине на начальном этапе войны (до марта 2022). В последующие годы Чехия получит оставшуюся компенсацию из утвержденных EPF пакетов.

"Финансовая компенсация от EPF за материалы, поставляемые в Украину, важна не только потому, что она мотивирует европейские страны продолжать поддерживать Украину, но особенно потому, что она позволяет им пополнять запасы армии и поддерживать необходимые военные возможности", - говорится в сообщении пресс-службы чешского минобороны.

  • 24 января министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что ЕС должен ввести дополнительные санкции против российского технологического сектора, чтобы ограничить возможности Москвы производить ракеты, которыми она обстреливает Украину.

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