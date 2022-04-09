Чехия полностью откажется от энергоресурсов РФ в течение пяти лет, – премьер
Чехия почти полностью удовлетворяет свои потребности в газе путем поставок из России. Поэтому полностью отказаться от российских энергоресурсов страна сможет в течение пяти лет
Об этом сообщил премьер-министр Петр Фиал, передает Reuters.
"Чехия почти полностью удовлетворяет свои потребности в газе за счет прямых или непрямых поставок из России и получает примерно половину своего импорта сырой нефти из того же источника", - говорится в сообщении.
Премьер-министр заявил, что энергетический сектор страны должен измениться полностью.
"Наша зависимость от ископаемого топлива из России, которой годами пренебрегали, представляет собой одну из самых больших угроз безопасности для нашей страны. Нашей целью должно быть полное избавление от этой российской энергетической петли в ближайшие пять лет", – добавил он.
Известно, что правительство Чехии должно подготовить проект, предусматривающий отказ от газа из России в ближайшие недели.
- Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Евросоюз заплатил Москве за энергоносители 35 млрд евро.
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