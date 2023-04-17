Чехия пока не планирует запрещать импорт украинской агропродукции

Об этом информирует The Guardian .

В министерстве подчеркнули, что влияние импорта украинского зерна не нуждается в решении на уровне индивидуальных запретов от отдельных стран. Этот вопрос должен решать весь Европейский Союз.

"Чехия пока не планирует запрещать импорт украинского зерна и других сельскохозяйственных товаров из Украины", - говорится в заявлении.