Чехия подарит Украине еще две мостовые конструкции
В рамках оказания гуманитарной помощи Чехия на следующей неделе передаст Украине еще две тяжелые мостовые конструкции, транспортировку которых будут осуществлять пожарные
Об этом сообщает "Радио Прага" .
"Загрузка элементов конструкции будет производиться в поселке Большое Альбрехтике, в Моравско-Силезском крае. Для перевозки двух мостов пожарным понадобится семь тягачей с прицепами, пять грузовых автомобилей и два автомобиля сопровождения", - говорится в сообщении.
Издание также отмечает, что подобные конструкции Чехия передает уже не в первый раз – ими заменяют разрушенные россиянами мосты.
- Напомним, 16 ноября чешский парламент признал террористическим действующий российский режим.
- Также во время встречи в "формате Рамштайн" 16 ноября министр обороны США Ллойд Остин заявил , что Штаты, Нидерланды и Чехия вместе работают, чтобы передать Украине современные танки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.7
Покупка 39.7Продажа 40.42
-
EUR
Покупка 39.91Продажа 40.95
- Актуальное
- Важное