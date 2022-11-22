Об этом сообщает "Радио Прага" .

"Загрузка элементов конструкции будет производиться в поселке Большое Альбрехтике, в Моравско-Силезском крае. Для перевозки двух мостов пожарным понадобится семь тягачей с прицепами, пять грузовых автомобилей и два автомобиля сопровождения", - говорится в сообщении.

Издание также отмечает, что подобные конструкции Чехия передает уже не в первый раз – ими заменяют разрушенные россиянами мосты.

Напомним, 16 ноября чешский парламент признал террористическим действующий российский режим.

Также во время встречи в "формате Рамштайн" 16 ноября министр обороны США Ллойд Остин заявил , что Штаты, Нидерланды и Чехия вместе работают, чтобы передать Украине современные танки.

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