Чехия планирует закупить американские истребители F-35
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна собирается закупить у США новейшие истребители типа F-35 для модернизации чешской армии
Об этом сообщает Novinky.
"Мы решили начать переговоры с американскими партнерами о приобретении сверхзвуковых многоцелевых самолетов пятого поколения F-35. Также мы планируем начать переговоры со Швецией по приобретению боевых машин пехоты", - сказал Фиала.
Отмечается, что в настоящее время Чехия арендовала у Швеции 12 истребителей Gripen C/D в одноместной версии и два в двухместной версии. Вместе с ними их несколько раз привлекали для защиты воздушного пространства стран Североатлантического союза в Исландии и Балтии. Аренда истекает в 2027 году и может быть продлена на два года.
Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова объявила, что хочет дать правительству военные рекомендации по поводу того, как страна должна действовать в будущем в вопросах сверхзвуковой авиации. По ее словам, военные "нанесли карту местности" и поставили этот вопрос на политическое решение.
Ранее уже звучали предположения об американских машинах F-35 Lightning. Кроме того, количество чешских истребителей также может вырасти с нынешних 14 до 24. По предварительным оценкам экспертов стоимость заказа составит десятки миллиардов крон.
"Мы не можем откладывать модернизацию нашей армии даже на день", – отметила Чернохова.
Как известно, F-35 Lightning II называют современным истребителем серийного производства с потенциальным ресурсом от 30 до 40 лет. Это самолет с технологией "стелс", направленной на то, чтобы максимально ограничить его видимость для радаров.
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