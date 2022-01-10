Чехия планирует усилить военное сотрудничество с Украиной из-за действий России

Об этом сообщает чешское издание Respekt.



Министр иностранных дел Ян Липовский отметил, что Чехия, как страна - член НАТО, координирует свои шаги вместе с другими союзниками.



Стратегия, по его словам, заключается в усилении сдерживания и обороны на восточном крыле Альянса, а также формировании "четкого сообщения о массовых последствиях для России", если военная агрессия произойдет, "независимо от причин".



Министр иностранных дел добавил, что Чехия также сосредоточена на усилении собственной устойчивости против агрессии Москвы и усилении помощи Украине, в которую будут входить и "более широкие реформы как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе".



Липовский сообщил, что в начале февраля в Украине состоится встреча министров иностранных дел Чехии, Австрии, Словакии и Украины в Славковском формате. Ее целью будет поддержка страны в сложной ситуации.



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