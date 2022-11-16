Чехия планирует провести подготовку 4 тыс. украинских военных

Об этом сообщает издание Ceske Noviny со ссылкой на заявление министра обороны Чехии Яны Черноховой.

"Мы организовываем обучение военнослужащих Вооруженных Сил Украины на территории Чешской Республики на основе двусторонних переговоров", – пояснила Чернохова.

Чернохова подчеркнула, что пока обучение базируется на двустороннем соглашении между правительствами Чехии и Украины, но в будущем оно будет передано миссии помощи ЕС.

По ее словам, обучение будет проходить в пять смен, в каждой из которых будут привлечены до 800 военнослужащих. В частности, в первом цикле этого года примут участие до 700 военнослужащих механизированного батальона и 40 человек личного состава подразделения охраны, 30 медицинских специалистов, 10 специалистов химических войск и 20 специалистов инженерных войск. Остальные четыре учебных цикла с таким же составом запланированы на следующий год.

На нынешнее обучение правительство Чехии планирует выделить 195 миллионов крон, в следующем году – 780 миллионов. Деньги пойдут от министерства обороны. После того, как обучение будет передано под миссию ЕС, его стоимость будет частично возмещена из финансовых инструментов ЕС.

6 июля в Британии началось военные обучение для защитников Украины. Соединенное Королевство предложило украинским гражданам пройти обучение на своей территории и пригласило другие страны, входящие в возглавляемые Британией Объединенные экспедиционные силы (JEF), а также Канаду внести свой вклад.

8 августа в минобороны Финляндии сообщили, что страна направляет около 20 инструкторов на учебную поддержку, организованную в Великобритании, целью которой является подготовка военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

10 сентября СМИ сообщили, что испанская армия также присоединилась к процессу обучения украинских военных в Сарагосе. Как уже делает Соединенное Королевство на своей территории, министерство обороны Испании, как отмечается, выполняет одно из обязательств, взятых перед правительством Владимира Зеленского, и будет приглашать украинских военных на обучение перед военным развертыванием.

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