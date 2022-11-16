Чехия планирует провести подготовку 4 тыс. украинских военных
Правительство Чехии выразило свое согласие на пребывание и обучение в следующем году 4 тысяч украинских солдат. На обучение планируют выделить 975 миллионов крон
Об этом сообщает издание Ceske Noviny со ссылкой на заявление министра обороны Чехии Яны Черноховой.
"Мы организовываем обучение военнослужащих Вооруженных Сил Украины на территории Чешской Республики на основе двусторонних переговоров", – пояснила Чернохова.
Чернохова подчеркнула, что пока обучение базируется на двустороннем соглашении между правительствами Чехии и Украины, но в будущем оно будет передано миссии помощи ЕС.
По ее словам, обучение будет проходить в пять смен, в каждой из которых будут привлечены до 800 военнослужащих. В частности, в первом цикле этого года примут участие до 700 военнослужащих механизированного батальона и 40 человек личного состава подразделения охраны, 30 медицинских специалистов, 10 специалистов химических войск и 20 специалистов инженерных войск. Остальные четыре учебных цикла с таким же составом запланированы на следующий год.
На нынешнее обучение правительство Чехии планирует выделить 195 миллионов крон, в следующем году – 780 миллионов. Деньги пойдут от министерства обороны. После того, как обучение будет передано под миссию ЕС, его стоимость будет частично возмещена из финансовых инструментов ЕС.
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