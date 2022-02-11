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Чехия планирует продолжить поставлять Украине оружие

11 февраля, 2022 пятница
13:31
Мир

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что после решения предоставить 4 тыс. артиллерийских снарядов правительство страны планирует продолжить поставлять оружие Украине

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"Пока не знаю, в какой именно форме это будет, но наше правительство имеет политическую волю помочь Украине устоять в этом кризисе. Часть этих усилий направлена на то, чтобы изменить "расчеты потерь" для Путина, чтобы он принял решение не нападать на Украину физически", - сказал глава МИД Чехии.

По его словам, в чешском обществе не было дискуссий о том, предоставлять ли снаряды Украине.

"Конечно, у людей могут быть разные мнения, но относительно поставки оружия Украине вообще не было политических дебатов. Поэтому я рад, что в конце концов Чехия присоединилась к клубу государств, которые помогают Украине также таким образом. Как вы уже упомянули, это делают не все государства. Но клуб у нас неплохой - мы там вместе с США, Британией, Польшей, странами Балтии", - сказал министр.

Он отметил, что Чехия помогает Украине, потому что события в государстве влияют на Центральную Европу.

"Меняется миграция, экономическое взаимодействие - все меняется. Мы с вами в близком соседстве, поэтому все, что происходит у вас, имеет для нас значение", - сказал Липовский.

  • Напомним, 1 февраля 2022 года премьер Чехии Фиала выразил поддержку Украине и отверг любую агрессию России.
  • 6 февраля президент Чехии Земан выступил против отправки военных НАТО в Украину.

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