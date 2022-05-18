Чехия планирует продлить действие чрезвычайного положения из-за большого потока украинских беженцев
Правительство Чехии планирует продлить режим чрезвычайного положения в стране, который был введен в конце февраля из-за большого потока беженцев из Украины, до конца июня
Об этом сообщает Ceska Televize .
Такое предложение правительства должна одобрить палата представителей, ведь режим чрезвычайного положения закончится 31 мая.
Режим чрезвычайного положения позволяет правительству принимать кризисные меры по ситуации с беженцами без одобрения парламента.
"Пока мы можем справиться с беспрецедентной волной беженцев, но для того чтобы продолжать так хорошо управлять ситуацией, мы договорились, что необходимо будет просить палату депутатов продлить чрезвычайное положение еще на тридцать дней", - отметил глава правительства Петер Фиала.
По состоянию на 15 мая в Чехии находились около 200 000 беженцев из Украины. Чешские власти выдали более 340 000 гуманитарных виз.
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