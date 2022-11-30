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Чехия планирует продлить беженцам из Украины визы до марта 2024 года

30 ноября, 2022 среда
20:36
Общество

Правительство Чехии намерено продлить украинским беженцам визы временной защиты до марта 2024 года

Об этом сообщает издание Radio Prague International со ссылкой на министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана.

В министерстве внутренних дел заявили, что состояние войны в Украине не свидетельствует о том, что беженцы смогут вернуться домой в ближайшее время. Поэтому поступило новое предложение.

"Правительство Чехии подтвердило возможность продления украинскими беженцами виз временной защиты до конца марта 2024 года. Сейчас этот срок ограничен мартом 2023 года", - пишет источник.

Проект поправки должен быть рассмотрен парламентом.

Статус временной защиты дает беженцам возможность использовать в Чехии систему здравоохранения и образования и предоставляет свободный доступ к рынку труда.

"Для продления визы граждане Украины должны пройти регистрацию сначала в электронной форме, а затем лично. Это позволит государственным структурам выяснить, сколько беженцев постоянно находится на территории Чешской Республики", - разъясняют в ведомстве.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Чехия выдала беженцам 463 804 визы временной защиты, однако многие граждане Украины уже вернулись на Родину или уехали в другие страны.

  • Напомним, 16 ноября чешский парламент признал террористическим действующий российский режим.
  • Также во время встречи в формате "Рамштайн" 16 ноября министр обороны США Ллойд Остин заявил , что Штаты, Нидерланды и Чехия вместе работают, чтобы передать Украине современные танки.
  • 22 ноября стало известно, что Чехия подарит Украине еще две мостовые конструкции, а 25-го – что Прага предоставит Киеву и Николаеву оборудование для того, чтобы помочь обеспечивать свет и тепло на время, пока инфраструктуру восстанавливают после ракетных ударов РФ.
  • Кроме того, правительство Чехии готовится к возможной зимней миграционной волне Украины и сможет принять десятки тысяч беженцев, но не так много, как в предыдущие месяцы.

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Мир
Чехия
беженцы
война с Россией
беженцы из Украины
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