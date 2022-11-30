Чехия планирует продлить беженцам из Украины визы до марта 2024 года

Об этом сообщает издание Radio Prague International со ссылкой на министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана.

В министерстве внутренних дел заявили, что состояние войны в Украине не свидетельствует о том, что беженцы смогут вернуться домой в ближайшее время. Поэтому поступило новое предложение.

"Правительство Чехии подтвердило возможность продления украинскими беженцами виз временной защиты до конца марта 2024 года. Сейчас этот срок ограничен мартом 2023 года", - пишет источник.

Проект поправки должен быть рассмотрен парламентом.

Статус временной защиты дает беженцам возможность использовать в Чехии систему здравоохранения и образования и предоставляет свободный доступ к рынку труда.

"Для продления визы граждане Украины должны пройти регистрацию сначала в электронной форме, а затем лично. Это позволит государственным структурам выяснить, сколько беженцев постоянно находится на территории Чешской Республики", - разъясняют в ведомстве.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Чехия выдала беженцам 463 804 визы временной защиты, однако многие граждане Украины уже вернулись на Родину или уехали в другие страны.