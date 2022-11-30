Чехия планирует продлить беженцам из Украины визы до марта 2024 года
Правительство Чехии намерено продлить украинским беженцам визы временной защиты до марта 2024 года
Об этом сообщает издание Radio Prague International со ссылкой на министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана.
В министерстве внутренних дел заявили, что состояние войны в Украине не свидетельствует о том, что беженцы смогут вернуться домой в ближайшее время. Поэтому поступило новое предложение.
"Правительство Чехии подтвердило возможность продления украинскими беженцами виз временной защиты до конца марта 2024 года. Сейчас этот срок ограничен мартом 2023 года", - пишет источник.
Проект поправки должен быть рассмотрен парламентом.
Статус временной защиты дает беженцам возможность использовать в Чехии систему здравоохранения и образования и предоставляет свободный доступ к рынку труда.
"Для продления визы граждане Украины должны пройти регистрацию сначала в электронной форме, а затем лично. Это позволит государственным структурам выяснить, сколько беженцев постоянно находится на территории Чешской Республики", - разъясняют в ведомстве.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Чехия выдала беженцам 463 804 визы временной защиты, однако многие граждане Украины уже вернулись на Родину или уехали в другие страны.
- Напомним, 16 ноября чешский парламент признал террористическим действующий российский режим.
- Также во время встречи в формате "Рамштайн" 16 ноября министр обороны США Ллойд Остин заявил , что Штаты, Нидерланды и Чехия вместе работают, чтобы передать Украине современные танки.
- 22 ноября стало известно, что Чехия подарит Украине еще две мостовые конструкции, а 25-го – что Прага предоставит Киеву и Николаеву оборудование для того, чтобы помочь обеспечивать свет и тепло на время, пока инфраструктуру восстанавливают после ракетных ударов РФ.
- Кроме того, правительство Чехии готовится к возможной зимней миграционной волне Украины и сможет принять десятки тысяч беженцев, но не так много, как в предыдущие месяцы.
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