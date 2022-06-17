Чехия планирует переместить украинских беженцев из Праги в регионы, где больше свободных мест

Об этом сообщает České noviny.

Премьер-министр Праги Петр Фиала и городской голова Праги Зденек Гриб договорились о создании комплекса мер, чтобы мотивировать беженцев переезжать в менее занятые муниципалитеты. Также планируется создать координационный механизм, с помощью которого будет происходить перемещение людей.

Руководство Праги раньше жаловалось на перегруженность города людьми. Поэтому центр помощи Украине в Высочанах, который с начала войны в Украине обслуживал беженцев, был закрыт.

Планируется, что МВД будет работать с представителями органов местного самоуправления, куда планируют перемещать беженцев.

"Здесь я вижу, что мяч на стороне государства. Было сказано, что правительство будет заниматься тем, как создать координационный механизм вместе с IТ-системой", – сказал мэр Праги.

Издание сообщает, что в последние месяцы Зденек Гриб призвал правительство снизить льготы для беженцев в перегруженных регионах. Это должно было бы побудить их переехать в менее загруженные регионы. Сегодня, 17 июня, он получил юридический анализ, почему это невозможно. Документ сейчас изучают городские юристы, а затем город станет искать способы мотивации беженцев.

На 28 мая в Чехии насчитывалось около 360 тыс. украинских беженцев.

2 июня городские власти Праги сообщили, что столица Чехии перестанет принимать беженцев из Украины и закроет центр помощи.

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