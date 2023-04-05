Об этом сообщает ČTK .

"Помощь, которую мы планируем вместе с начальником генерального штаба Карелом Ржехкой, составляет почти 33 млн долларов. Это не финансовая помощь, это военные материалы, которые все еще находятся на наших складах, они не нужны нам, и армия может отправить в Украину без ущерба для собственной обороноспособности", - сказала Чернохова.

Это заявление министр обороны Чехии сделала по итогам встречи с президентом Петром Павелом, которому передала перечень уже оказанной помощи Украине.

Министерство и генштаб Чехии следят за тем, чтобы отправленную помощь можно было чем-нибудь заменить.

Чернохова подчеркнула, что помощь в этой сфере оказывается, и упомянула о создании совместного чешско-украинского производственного кластера, поставках от частных компаний, которым государство выдает ускоренные разрешения.