Чехия планирует передать Украине военную помощь почти на $32 млн, - министр обороны
Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что страна планирует оказать военную помощь Украине на сумму почти в 33 млн долларов. Список передали президенту
Об этом сообщает ČTK .
"Помощь, которую мы планируем вместе с начальником генерального штаба Карелом Ржехкой, составляет почти 33 млн долларов. Это не финансовая помощь, это военные материалы, которые все еще находятся на наших складах, они не нужны нам, и армия может отправить в Украину без ущерба для собственной обороноспособности", - сказала Чернохова.
Это заявление министр обороны Чехии сделала по итогам встречи с президентом Петром Павелом, которому передала перечень уже оказанной помощи Украине.
Министерство и генштаб Чехии следят за тем, чтобы отправленную помощь можно было чем-нибудь заменить.
Чернохова подчеркнула, что помощь в этой сфере оказывается, и упомянула о создании совместного чешско-украинского производственного кластера, поставках от частных компаний, которым государство выдает ускоренные разрешения.
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