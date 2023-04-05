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Чехия планирует передать Украине военную помощь почти на $32 млн, - министр обороны

5 апреля, 2023 среда
19:32
Мир

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что страна планирует оказать военную помощь Украине на сумму почти в 33 млн долларов. Список передали президенту

Об этом сообщает ČTK .

"Помощь, которую мы планируем вместе с начальником генерального штаба Карелом Ржехкой, составляет почти 33 млн долларов. Это не финансовая помощь, это военные материалы, которые все еще находятся на наших складах, они не нужны нам, и армия может отправить в Украину без ущерба для собственной обороноспособности", - сказала Чернохова.

Это заявление министр обороны Чехии сделала по итогам встречи с президентом Петром Павелом, которому передала перечень уже оказанной помощи Украине.

Министерство и генштаб Чехии следят за тем, чтобы отправленную помощь можно было чем-нибудь заменить.

Чернохова подчеркнула, что помощь в этой сфере оказывается, и упомянула о создании совместного чешско-украинского производственного кластера, поставках от частных компаний, которым государство выдает ускоренные разрешения.

  • 17 февраля стало известно, что в Чехии будут производиться мобильные системы противовоздушной обороны для Украины, техника будет предназначаться для борьбы с дронами.
  • Украине в марте планировали передать реактивную установку RM-70 и 365 ракет, на которую граждане Чехии собрали более 1,3 млн долларов.
  • 30 марта чешские волонтеры сообщили , что 15 мобильных зенитных комплексов Viktor, которые были приобретены за собранные средства, уже отправлены в Украину.
  • Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский выразил солидарность с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу того, что Совбез ООН необходимо реформировать.

Чехия
оружие
война с Россией
помощь Украине
оружие для Украины
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