Чехия планирует отказаться от российской нефти в течение нескольких месяцев

Об этом сообщает iROZHLAS.

Фиала сказал, что за считанные месяцы Чехия избавится от зависимости от нефти, как было с российским газом. Также он добавил, что подобное развитие событий можно ожидать и для российского ядерного топлива.

По его словам, энергетическая безопасность и суверенитет важны для национальной безопасности.

Он напомнил, что Чехия обеспечила себе долю в терминалах сжиженного газа (LNG), купила оператора газопровода Net4Gas и готовится увеличить мощность трансальпийского нефтепровода TAL.

Страна готовится к строительству новых ядерных реакторов.

"Эти шаги в энергетической безопасности были крайне необходимы, нужны и связаны с теми угрозами и вызовами, с которыми мы сталкиваемся", – сказал премьер-министр.