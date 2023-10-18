Чехия планирует отказаться от российской нефти в течение нескольких месяцев
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна откажется от нефти из России в течение нескольких месяцев
Об этом сообщает iROZHLAS.
Фиала сказал, что за считанные месяцы Чехия избавится от зависимости от нефти, как было с российским газом. Также он добавил, что подобное развитие событий можно ожидать и для российского ядерного топлива.
По его словам, энергетическая безопасность и суверенитет важны для национальной безопасности.
Он напомнил, что Чехия обеспечила себе долю в терминалах сжиженного газа (LNG), купила оператора газопровода Net4Gas и готовится увеличить мощность трансальпийского нефтепровода TAL.
Страна готовится к строительству новых ядерных реакторов.
"Эти шаги в энергетической безопасности были крайне необходимы, нужны и связаны с теми угрозами и вызовами, с которыми мы сталкиваемся", – сказал премьер-министр.
- С 5 декабря вступил в силу запрет ЕС на импорт доставляемой морем российской нефти. Чехия в рамках исключения получила 18 месяцев на адаптацию.
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