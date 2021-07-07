Чехия перестанет предоставлять гражданам бесплатные тесты на COVID-19
Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что государство в ближайшие месяцы перестанет предоставлять гражданам бесплатные COVID-тесты
Об этом сообщает Seznam Zprávy, передает РБК-Украина.
"Если мы находимся в ситуации, когда всех можно быстро вакцинировать, то в таком случае государство не должно платить за тесты, чтобы человек мог пойти в ресторан, учреждение культуры и тому подобное. А если кто-то захочет пройти тест, то ему придется заплатить за него самостоятельно" , - сказал он.
По словам министра, граждане, которые будут отказываться прививаться или не смогут сделать этого по состоянию здоровья, будут самостоятельно оплачивать полную стоимость теста на COVID-19.
Он отметил, что потребность в тестировании на коронавирус должна уменьшиться в связи с количеством иммунизированных лиц, которое должно увеличиться уже в этом месяце. Войтех отметил, что решение о том, будут ли бесплатными тесты на коронавирус, будет принято до конца лета. После того как 1 600 000 человек получат вторую дозу вакцины.
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