Чехия перемещает в Ужгород свои дипломатические учреждения в Украине
Чехия переносит посольство и генеральное консульство в Украине в Ужгород
Об этом сообщил Закарпатский облсовет .
В Ужгород с рабочей поездкой прибыли Мартин Смолек, заместитель главы МИД Чехии Иржи Преклик, заместитель чешского посла в Украине и генеральный консул страны во Львове Давид Нови.
Целью их визита и встречи с председателем облсовета Владимиром Чубирко стал вопрос постоянного размещения в Ужгороде генерального консульства Чехии и временного размещения посольства.
"Мы с соответствующими службами Чешской Республики осмотрели одно из зданий, которое может служить временным жилищем для дипломатических учреждений наших чешских партнеров. Также - обсудили особенности дипломатической миссии Чехии в Украине в условиях военного положения", - заявил Владимир Чубирко.
Также чешские дипломаты договорились с главой Закарпатского облсовета о дальнейшей гуманитарной помощи Украине и посетили пункты проживания и питания временно перемещенных украинцев в Ужгороде.
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