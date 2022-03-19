Чехия перемещает в Ужгород свои дипломатические учреждения в Украине

Об этом сообщил Закарпатский облсовет .



В Ужгород с рабочей поездкой прибыли Мартин Смолек, заместитель главы МИД Чехии Иржи Преклик, заместитель чешского посла в Украине и генеральный консул страны во Львове Давид Нови.



Целью их визита и встречи с председателем облсовета Владимиром Чубирко стал вопрос постоянного размещения в Ужгороде генерального консульства Чехии и временного размещения посольства.



"Мы с соответствующими службами Чешской Республики осмотрели одно из зданий, которое может служить временным жилищем для дипломатических учреждений наших чешских партнеров. Также - обсудили особенности дипломатической миссии Чехии в Украине в условиях военного положения", - заявил Владимир Чубирко.



Также чешские дипломаты договорились с главой Закарпатского облсовета о дальнейшей гуманитарной помощи Украине и посетили пункты проживания и питания временно перемещенных украинцев в Ужгороде.

Напомним, премьер-министр Чехии Петер Фиала заявил, что страна не может принимать новых беженцев из Украины.

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