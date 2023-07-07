Об этом рассказал Зеленский.

"Много важных вопросов. Наша общая безопасность, поставка и, что очень важно, совместное производство оружия. Оборонный пакет. Экономическое сотрудничество. Совместная работа с третьими странами. Спасибо за солидарность с нашей страной и людьми, за всю чешскую поддержку в нашей борьбе за свободу ", – написал украинский лидер.

Ранее ČT24 писало о передаче вертолетов и обучении пилотов.

"Чехия передаст Украине больше ударных вертолетов и сотни тысяч крупнокалиберных боеприпасов, заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Академии Страка", - говорится в заявлении.

Премьер-министр рассказал, что Чехия примет участие в подготовке украинских пилотов, в том числе и на истребителях F-16. Также страна передаст симуляторы, чтобы пилоты могли тренироваться в Украине.

Зеленский, находящийся в Праге с двухдневным визитом, отметил, что Чехия оказывает не меньшую помощь, чем крупные европейские государства, и реагирует очень гибко и своевременно.

Украина и Чехия утром должны подписать меморандум о сотрудничестве оборонной промышленности.

"Конкретные соглашения подписываются на постоянной основе и будут подписываться непрерывно в ближайшие недели и месяцы", – сказал советник правительства по национальной безопасности Томаш Пояр.

Речь также шла о вступлении Украины в Североатлантический Альянс.

"Я ожидаю, что все союзники по НАТО четко поддержат Украину в ее членских усилиях. Он может рассчитывать на голос Чехии", - сказал Фиала и высоко оценил прогресс, достигаемый нашей страной на пути к Европейскому Союзу.