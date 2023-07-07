Чехия передаст Украине ударные вертолеты и крупнокалиберные боеприпасы
Премьер Чехии Петр Фиала на совместной пресс-конференции в Праге с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о передаче вертолетов и обучении пилотов на F-16
Об этом рассказал Зеленский.
"Много важных вопросов. Наша общая безопасность, поставка и, что очень важно, совместное производство оружия. Оборонный пакет. Экономическое сотрудничество. Совместная работа с третьими странами. Спасибо за солидарность с нашей страной и людьми, за всю чешскую поддержку в нашей борьбе за свободу ", – написал украинский лидер.
Ранее ČT24 писало о передаче вертолетов и обучении пилотов.
"Чехия передаст Украине больше ударных вертолетов и сотни тысяч крупнокалиберных боеприпасов, заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Академии Страка", - говорится в заявлении.
Премьер-министр рассказал, что Чехия примет участие в подготовке украинских пилотов, в том числе и на истребителях F-16. Также страна передаст симуляторы, чтобы пилоты могли тренироваться в Украине.
Зеленский, находящийся в Праге с двухдневным визитом, отметил, что Чехия оказывает не меньшую помощь, чем крупные европейские государства, и реагирует очень гибко и своевременно.
Украина и Чехия утром должны подписать меморандум о сотрудничестве оборонной промышленности.
"Конкретные соглашения подписываются на постоянной основе и будут подписываться непрерывно в ближайшие недели и месяцы", – сказал советник правительства по национальной безопасности Томаш Пояр.
Речь также шла о вступлении Украины в Североатлантический Альянс.
"Я ожидаю, что все союзники по НАТО четко поддержат Украину в ее членских усилиях. Он может рассчитывать на голос Чехии", - сказал Фиала и высоко оценил прогресс, достигаемый нашей страной на пути к Европейскому Союзу.
- Напомним, после визита в Болгарию вечером 6 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Чехию. Во время встречи с чешским коллегой Петром Павелом речь шла о поддержке Украины, санкциях против России, противодействии роспропаганде и евроатлантическом пути Киева.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.67
Покупка 36.67Продажа 37.41
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное