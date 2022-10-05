Об этом заявила министерша обороны Чехии Яна Чернохова.

Глава ведомства объявила об одобрении дальнейшей военной помощи Украине на фоне ее полномасштабной войны с Россией.

По словам Черноховой, в новый пакет помощи входит тяжелая техника, но подробности Чехия не будет объявлять по соображениям безопасности.

Из фото- и видеоматериалов, которые распространяются в социальных сетях, а также из заявлений Украины и ее союзников, можно сделать вывод, что Чехия поставляла в частности танки, вертолеты, пушки и ракетные установки.

Глава чешского Минобороны отметила, что экспорт военной техники в Украину только в 2022 году превысил 1,9 млрд евро, а общая помощь Праги Киеву составляет 4,2 млрд евро.

По мнению Черноховой, нынешняя ситуация может способствовать возвращению чешской оборонной промышленности на позиции, которые она занимала в 1920-1930-х годах. При этом 90% всего чешского производства вооружений уходит на внешние рынки.

5 октября президент Чехии Милош Земан заявил, что европейские государства, а также другие страны должны послать предупреждение, что если Россия применит ядерное оружие в Украине, то будет не только дипломатическая, но и военная реакция.

Министерство обороны Чехии направило США запрос о поставках 24 самолетов F-35, являющихся одними из самых современных истребителей в мире. Это самолет с технологией "стелс", цель которой максимально ограничить его обнаружение радарами.