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Чехия передаст Украине тяжелую технику, – министр обороны Чернохова

5 октября, 2022 среда
20:08
Мир Чехия Украина

В этом году экспорт военной техники из Чехии в Украину достиг 47 миллиардов крон, при этом страна одобряет дальнейшую военную помощь.

Об этом заявила министерша обороны Чехии Яна Чернохова.

Глава ведомства объявила об одобрении дальнейшей военной помощи Украине на фоне ее полномасштабной войны с Россией.

По словам Черноховой, в новый пакет помощи входит тяжелая техника, но подробности Чехия не будет объявлять по соображениям безопасности.

Из фото- и видеоматериалов, которые распространяются в социальных сетях, а также из заявлений Украины и ее союзников, можно сделать вывод, что Чехия поставляла в частности танки, вертолеты, пушки и ракетные установки.

Глава чешского Минобороны отметила, что экспорт военной техники в Украину только в 2022 году превысил 1,9 млрд евро, а общая помощь Праги Киеву составляет 4,2 млрд евро.

По мнению Черноховой, нынешняя ситуация может способствовать возвращению чешской оборонной промышленности на позиции, которые она занимала в 1920-1930-х годах. При этом 90% всего чешского производства вооружений уходит на внешние рынки.

  • 5 октября президент Чехии Милош Земан заявил, что европейские государства, а также другие страны должны послать предупреждение, что если Россия применит ядерное оружие в Украине, то будет не только дипломатическая, но и военная реакция.
  • Министерство обороны Чехии направило США запрос о поставках 24 самолетов F-35, являющихся одними из самых современных истребителей в мире. Это самолет с технологией "стелс", цель которой максимально ограничить его обнаружение радарами.

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