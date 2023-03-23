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Чехия передаст Украине РСЗО RM-70 с ракетами

23 мартa, 2023 четверг
17:42
Мир

Украине в течение нескольких недель передадут реактивную установку RM-70 и 365 ракет, на которую граждане Чехии собрали более 1,3 млн долларов

Об этом заявил автор инициативы "Подарок Путину" Мартин Ондрачек, пишет Ceske Noviny.

"Сегодня мы превысили 1,3 млн долларов, наша цель – более 2,3 млн долларов. Машина стоит почти 784 тысяч долларов. Наша цель – отправить туда еще 365 ракет, чтобы оружие имело какое-то оборудование", - отметил он.

По словам Ондрачека, вооружение уже прошло капремонт, включая ремонт двигателя, платформы шасси, системы управления огнем.

"Это полностью комплексный ремонт, включая двигатель, платформу шасси, ракетные установки или систему управления огнем, чтобы ракетная установка отвечала максимально возможным требованиям для боевого применения", - заявил директор по развитию STV Group Иво Стрейчек.

  • 17 февраля стало известно, что в Чехии будут производиться мобильные системы противовоздушной обороны для Украины, техника будет предназначаться для борьбы с дронами.
Новости
Чехия
война с Россией
оружие для Украины
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