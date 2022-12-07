Об этом информирует издание "Радио Прага".

"Украине на фоне продолжающихся там военных действий на предложение МИД Чехии направлено 50,7 млн крон", - говорится в сообщении.

Ведомство пишет, что из этой суммы около 1,2 млн евро получит Министерство здравоохранения Украины на нужды обеспечения мобильной медицинской помощи, в том числе санитарного автобуса, двух передвижных медблоков и санитарной палатки.

Остальные передадут городскому совету Знаменки Кировоградской области для обеспечения в зимний период мобильными жилыми боксами переселенцев.

Кроме того, около 500 тыс. евро правительство Чехии передаст Фонду Организации Объединенных Наций для покрытия потребностей населения Афганистана.

Напомним, 16 ноября чешский парламент признал террористическим действующий российский режим.

Также во время встречи в формате "Рамштайн" 16 ноября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты, Нидерланды и Чехия вместе работают, чтобы передать Украине современные танки.

22 ноября стало известно, что Чехия подарит Украине еще две мостовые конструкции, а 25-го – Прага предоставит Киеву и Николаеву оборудование для того, чтобы помочь обеспечивать свет и тепло на время, пока инфраструктуру восстанавливают после ракетных ударов РФ.

Кроме того, правительство Чехии готовится к возможной зимней миграционной волне Украины и сможет принять десятки тысяч беженцев, но не так много, как в предыдущие месяцы.

Правительство Чехии намерено продлить украинским беженцам визы временной защиты до марта 2024 года.

Сегодня уже сообщалось, что страны Североатлантического альянса рассматривают возможность оказать финансовую поддержку Украине, которая сейчас просит о помощи из фонда для Афганистана.

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