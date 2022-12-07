Чехия передаст Украине около €2 млн на мобильную медпомощь и жилые боксы для переселенцев
Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил об утверждении правительством передачи Украине около 2 млн евро – это 50,7 млн крон, на мобильную медпомощь и жилые боксы для переселенцев
Об этом информирует издание "Радио Прага".
"Украине на фоне продолжающихся там военных действий на предложение МИД Чехии направлено 50,7 млн крон", - говорится в сообщении.
Ведомство пишет, что из этой суммы около 1,2 млн евро получит Министерство здравоохранения Украины на нужды обеспечения мобильной медицинской помощи, в том числе санитарного автобуса, двух передвижных медблоков и санитарной палатки.
Остальные передадут городскому совету Знаменки Кировоградской области для обеспечения в зимний период мобильными жилыми боксами переселенцев.
Кроме того, около 500 тыс. евро правительство Чехии передаст Фонду Организации Объединенных Наций для покрытия потребностей населения Афганистана.
- Напомним, 16 ноября чешский парламент признал террористическим действующий российский режим.
- Также во время встречи в формате "Рамштайн" 16 ноября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты, Нидерланды и Чехия вместе работают, чтобы передать Украине современные танки.
- 22 ноября стало известно, что Чехия подарит Украине еще две мостовые конструкции, а 25-го – Прага предоставит Киеву и Николаеву оборудование для того, чтобы помочь обеспечивать свет и тепло на время, пока инфраструктуру восстанавливают после ракетных ударов РФ.
- Кроме того, правительство Чехии готовится к возможной зимней миграционной волне Украины и сможет принять десятки тысяч беженцев, но не так много, как в предыдущие месяцы.
- Правительство Чехии намерено продлить украинским беженцам визы временной защиты до марта 2024 года.
- Сегодня уже сообщалось, что страны Североатлантического альянса рассматривают возможность оказать финансовую поддержку Украине, которая сейчас просит о помощи из фонда для Афганистана.
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