Чехия передаст Украине очередную партию военной техники на 22 млн крон
Чешская Республика подготовила для Украины новый пакет военной помощи на сумму 22 млн. крон.
Об этом сообщила в Твиттере министерша обороны Чехии Яна Чернохова.
"Мы держим слово и продолжаем поддерживать Украину военными поставками. На заседании правительства я продолжаю выносить предложения… передать военную технику, которую мы можем отдать. Две недели назад – почти на 400 миллионов, а сегодня – на 22 миллиона крон", - написала глава минобороны. .
При этом она извинилась, что "не может сказать конкретно", о чем именно идет речь.
Отметим, что с начала войны Чехия передала Украине военной техники и материалов примерно на 2 млрд долларов. Первый пакет помощи был одобрен уже 26 февраля. В настоящее время Чехия входит в число топ-5 крупнейших поставщиков оружия для Украины.
- 5 октября правительство ЧР одобрило помощь нашей стране, предоставив тяжелую технику.
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