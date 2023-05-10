Чехия передаст Украине два ЗРК "Куб"

Об этом сообщает президент Чехии Петр Павел, которого цитирует Českej noviny.

Павел отметил, что сейчас в стадии поставки находятся два ЗРК "Куб" с относительно большим количеством ракет, которые Украина может сразу использовать, поскольку у нее есть обученные для такого типа техники бойцы.

Павел добавил, что Украина уже получила из Чехии около 100 танков, столько же бронетехники и множество боеприпасов. Также решающим фактором для Украины является обеспечение достаточным количеством бронетехники и боеприпасов.

"Это то, чего не хватает Украине, потому что решающая часть битвы должна будет пройти на земле", – сказал президент Чехии.