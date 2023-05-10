Чехия передаст Украине два ЗРК "Куб"
Чехия передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса "Куб" и необходимые для этого ракеты
Об этом сообщает президент Чехии Петр Павел, которого цитирует Českej noviny.
Павел отметил, что сейчас в стадии поставки находятся два ЗРК "Куб" с относительно большим количеством ракет, которые Украина может сразу использовать, поскольку у нее есть обученные для такого типа техники бойцы.
Павел добавил, что Украина уже получила из Чехии около 100 танков, столько же бронетехники и множество боеприпасов. Также решающим фактором для Украины является обеспечение достаточным количеством бронетехники и боеприпасов.
"Это то, чего не хватает Украине, потому что решающая часть битвы должна будет пройти на земле", – сказал президент Чехии.
- Президент Чехии Петр Павел считает, что Украина не должна спешить и тщательно подготовиться к контрнаступлению, ведь, по его мнению, другого шанса в этом году не будет.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.88
-
EUR
Покупка 40.8Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное