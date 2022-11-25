Чехия передаст обогреватели и медоборудование для Киева и Николаева

Об этом сообщил мэр Праги Зденек Гржиб.

"Мы будем поддерживать Украину до ее победы, и дальше - во время послевоенного восстановления. Нельзя уступать злу", - заявил он.

По словам Гржиба, в пражский пакет помощи войдут обогреватели и медицинское оборудование.

"Мы отправляем пакет помощи от Праги тем, кто страдает от совершаемого Россией геноцида украинцев. Это 626 обогревателей – 400 для Киева, 226 для Николаева, и 18 агрегатов – 10 для Киева, 8 для Николаева, а также медицинское оборудование на 22 млн чешских крон для Центра общественного здоровья и Министерства здравоохранения", – рассказал мэр города.

25 ноября министерша иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Франция решила передать Украине 100 мощных генераторов , которые помогут людям пережить зиму. Колонна подчеркнула, что удары по объектам гражданской инфраструктуры являются военными преступлениями.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb