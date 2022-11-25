Чехия передаст обогреватели и медоборудование для Киева и Николаева
Прага отправит Киеву и Николаеву оборудование для того, чтобы помочь обеспечивать свет и тепло на время, пока инфраструктуру восстанавливают после ракетных ударов РФ, а также оборудование для медицинских учреждений
Об этом сообщил мэр Праги Зденек Гржиб.
"Мы будем поддерживать Украину до ее победы, и дальше - во время послевоенного восстановления. Нельзя уступать злу", - заявил он.
По словам Гржиба, в пражский пакет помощи войдут обогреватели и медицинское оборудование.
"Мы отправляем пакет помощи от Праги тем, кто страдает от совершаемого Россией геноцида украинцев. Это 626 обогревателей – 400 для Киева, 226 для Николаева, и 18 агрегатов – 10 для Киева, 8 для Николаева, а также медицинское оборудование на 22 млн чешских крон для Центра общественного здоровья и Министерства здравоохранения", – рассказал мэр города.
- 25 ноября министерша иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Франция решила передать Украине 100 мощных генераторов , которые помогут людям пережить зиму. Колонна подчеркнула, что удары по объектам гражданской инфраструктуры являются военными преступлениями.
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