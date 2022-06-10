Чехия передала Украине понтонные мосты для восстановления сообщения с деоккупированными территориями
Мосты установят на территориях, наиболее остро нуждающихся в восстановлении транспортного сообщения
Об этом сообщает Укравтодор.
Сообщается, что администрация государственных материальных резервов Чешской Республики передала Укравтодору два понтонных моста, длиной 36 метров каждый.
Переданные мосты установят на территориях, критически нуждающихся в восстановлении транспортного сообщения. Это должно значительно облегчить транспортировку продовольствия и товаров первой необходимости в освобожденные от российских оккупантов населенные пункты.
Укравтодор сообщает, что разрушенные мосты являлись главным препятствием для восстановления логистического сообщения с деоккупированными территориями.
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