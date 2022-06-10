Об этом сообщает Укравтодор.

Сообщается, что администрация государственных материальных резервов Чешской Республики передала Укравтодору два понтонных моста, длиной 36 метров каждый.

Переданные мосты установят на территориях, критически нуждающихся в восстановлении транспортного сообщения. Это должно значительно облегчить транспортировку продовольствия и товаров первой необходимости в освобожденные от российских оккупантов населенные пункты.

Укравтодор сообщает, что разрушенные мосты являлись главным препятствием для восстановления логистического сообщения с деоккупированными территориями.

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