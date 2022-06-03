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Чехия ожидает, что украинские беженцы компенсируют нехватку рабочей силы

3 июня, 2022 пятница
14:11
беженцы из Украины

Чехия надеется, что беженцы из Украины помогут облегчить хроническую нехватку рабочей силы в стране. В настоящее время влияние незаметно

Об этом пишет Deutsche Welle.

По данным издания, из-за низкой заработной платы и плохой демографии уровень безработицы в Чехии был самым низким в ЕС на протяжении многих лет. В апреле он составил всего 3,3%. По данным Бюро труда, было открыто 360 тысяч вакансий для 250 тысяч безработных.

До начала 2022 г. в стране проживало и работало около 200 тысяч украинцев, что значительно облегчает прием беженцев. В надежде, что 350 000 прибывших беженцев могут помочь смягчить дисбаланс на рынке труда и ослабить давление на рост заработной платы, правительство предоставило беспрепятственный доступ к рынку труда и социальным льготам.

Но аналитики предупреждают, что эти цифры – капля в море по сравнению с потребностями рынка труда.

"Пока они могут создавать максимум 2% рабочей силы. Это не цифры, которые могут существенно изменить ситуацию в чешской экономике", - сказал Даниэль Мюнхен из Центра экономических исследований (CERGE).

По данным бюро труда, к середине мая около 50 тыс. украинских беженцев устроились на работу. Также издание отмечает, что 10% украинских мужчин, работавших в Чехии, вернулись в Украину.

"Эти мужчины были здесь годами. Они акклиматизировались, получили высокую квалификацию и стали ценными старшими работниками. Теперь мы должны попытаться заменить их новичками, которым нужно выучить язык и пройти обучение", - сказал Томаш Пруза из Чешской торговой палаты.

По всей вероятности, многие беженцы не видят смысла проходить более длительные процессы, связанные с поиском работы высокой квалификации, которая включает подтверждение украинской квалификации и получение высших языковых навыков.

Ольга приехала в Прагу в марте, чтобы присоединиться к своей старшей дочери после того, как вместе с младшей бежала из дома на Востоке Украины. 56-летняя архитектор  говорит, что ей тяжело найти работу в своей отрасли.

Беженцы "ищут более краткосрочную работу, потому что верят, что вскоре вернутся домой", - сказал Виктор Наймон, генеральный директор Чешского бюро труда.

Согласно опросам, проведенным Чешской торговой палатой, многие из тех "ценных квалифицированных и акклиматизированных" украинцев, которые живут и работают в Чехии, говорят, что если новый план Маршалла для Украины будет реализован после войны, то "поеду домой, чтобы принять участие".

  • На 28 мая в Чехии насчитывалось около 360 тыс. украинских беженцев.
  • 15 июня Пражская мэрия закроет центр приема беженцев из Украины в квартале Высочаны. Сообщается, что столица перегружена и пока не существует системы перемещения беженцев в другие регионы.

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