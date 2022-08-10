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Чехия отправит 1200 военнослужащих на восточную границу НАТО

10 августа, 2022 среда
18:12
Мир

Для укрепления обороны Альянса в течение следующих двух лет на восточную границу НАТО отправят до 1200 чешских солдат в год

Об этом сообщает Česke Noviny.

10 августа соответствующее решение принял Сенат страны. Теперь план размещения военных должен принять и Палата представителей.

Всего в 2023 и 2024 годах, согласно предложению правительства, в загранкомандировках могут служить до 1362 военных. Текущие миссии действуют до конца этого года.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила сенаторам, что на этот план значительно повлияла российская агрессия против Украины.
Согласно предложению, до 1200 солдат должны действовать "в рамках усиления обороны восточной границы НАТО" в Эстонии, Литве, Латвии, Польше, Словакии и Венгрии.

По словам министра, план правительства также предусматривает выделение 20 солдат "для защиты дипломатических интересов Чехии в Украине", которые смогут уехать сразу после утверждения мандата и будут охранять посольство в Киеве.

Пока что на востоке альянса Чехия действует в Литве и Латвии, а с апреля командует многонациональной боевой группой НАТО в Словакии.
Согласно плану также есть возможность кратковременного пребывания на территории Чехии военнослужащих из других стран НАТО в количестве до 800 человек.

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