Чехия отозвала своих послов из России и Беларуси и прекращает выдачу виз

Об этом сообщает "Эхо Кавказа" .



Земан резко осудил российскую агрессию, выразил поддержку Украине и призвал к крайне жестким санкциям против Кремля, в том числе отключению России от международной системы финансовой коммуникации SWIFT.



Премьер-министр Петр Фиала по итогам заседания Совбеза заявил, что Чехия закрывает два российских консульства в стране и чешские консульства в России, отзывает своих послов и дипломатов из России и Беларуси, а также приостанавливает выдачу виз россиянам, кроме гуманитарных.



По словам президента Чехии Милоша Земана, он внимательно послушал выступление Владимира Путина и отмечает, что никакие предположительно допущенные Западом ошибки в прошлом не оправдывают действий России.



По словам Земана, российские власти совершили преступление против международного мира.



Президент Чехии признал, что ошибался, когда говорил, что Россия не начнет войну, поскольку "россияне не безумны".



"Безумцев надо изолировать", - заявил он.



Издание пишет, что выступление Земана оценивается в Чехии как неожиданное. Президент Чехии имеет репутацию одного из наиболее дружелюбно настроенных в Кремль европейских политиков. Ранее ставил под вопрос необходимость санкций и неоднозначно высказывался об аннексии Крыма.