Чехия отказалась от оплаты за российский газ рублями
Чехия не согласилась оплачивать российский газ в рублях
Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает Общественное.
"Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается подвергаться шантажу России. Ошибка, что некоторые страны и компании соглашаются на это. Это нарушение санкций. Это опасно" - сказал Фиал.
Он добавил, что с Россией следует "вести себя как можно жестче".
Фиал отметил, что Чехия будет поддерживать дальнейшие санкции против России.
"Мы сталкиваемся с невероятной ситуацией. Война в Украине, российская агрессия против Украины. И это в значительной степени меняет происходящее вокруг нас. Изменяется роль ЕС, НАТО, мирового порядка", - сказал премьер-министр.
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- Газпром официально сообщил о прекращении газоснабжения в Польшу. А позже Россия объявила, что прекращает поставки газа и в Болгарию.
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