Чехия отказалась от оплаты за российский газ рублями

Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает Общественное.

"Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается подвергаться шантажу России. Ошибка, что некоторые страны и компании соглашаются на это. Это нарушение санкций. Это опасно" - сказал Фиал.

Он добавил, что с Россией следует "вести себя как можно жестче".



Фиал отметил, что Чехия будет поддерживать дальнейшие санкции против России.

"Мы сталкиваемся с невероятной ситуацией. Война в Украине, российская агрессия против Украины. И это в значительной степени меняет происходящее вокруг нас. Изменяется роль ЕС, НАТО, мирового порядка", - сказал премьер-министр.