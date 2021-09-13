Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Чехия не отказывается от перехода на летнее и зимнее время

Чехия не отказывается от перехода на летнее и зимнее время

13 сентября, 2021 понедельник
20:27

Переход на зимнее и летнее время в Чешской Республике будет происходить по-прежнему

Об этом заявила министр труда и социальных дел Яна Малачова, сообщает "Европейская правда".

"Мы берем на себя применение индивидуальной процедуры на европейском уровне. Ничего не меняется. Летнее время в Европе действует с 1979 года, за исключением России, Гренландии, Беларуси, Исландии и норвежских островов", - сказала Малачова.

Сначала переход на летнее время был введен для снижения энергопотребления. По данным правительства, анализы, проведенные в некоторых странах, показали, что экономия минимальна.

Согласно выводам Европейской комиссии за 2007 год, большинство опрошенных стран ЕС заявили, что летнее время также не имело значительного влияния на сельское хозяйство, транспорт или туризм.

Принципиальное решение о том, что Евросоюз откажется от перевода стрелок на летнее и зимнее время, было принято еще в 2018 году. Впрочем, принятие соответствующих решений затянулось. Сейчас в ЕС рассчитают, что последние переводы времени состоятся в 2022 году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Чехия
летнее время
зимнее время
Читайте также:
Владимир Зеленский
12 сентября, 2021 воскресенье
В мире Зеленского нет места погибшим воинам, - Белецкий
Київ осінь погода
12 сентября, 2021 воскресенье
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину идет похолодание
Леонід Кучма
11 сентября, 2021 суббота
Кучма сказал, чего стоит ожидать от возможной встречи Зеленского и Путина
Киев
+26
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.62
    Покупка 26.62
    Продажа 26.84
  • EUR
    Покупка 31.3
    Продажа 31.69
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
13 сентября
22:40
карантин
Закарпатье со следующей недели перейдет в "желтую" зону карантина
22:15
В Харькове планируют производить COVID-вакцины
21:57
Роман Костенко
На заседании ВСК по "вагнеровцам" озвучили факты, которые имеют разночтения с официальной версией, - нардеп Костенко
21:48
"Верес" - "Львов"
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 7-го тура
21:40
В Нигерии из тюрьмы сбежали почти 250 заключенных
21:24
"Верес" - "Львов"
"Верес" победил "Львов" в заключительном матче 7-го тура УПЛ
21:20
ДБР
В ГБР заявили о видео, свидетельствующем якобы об имитации Леросом поджога своего автомобиля
21:16
карантин
Кабмин изменил правила карантина в Украине: что позволили вакцинированным
20:59
Эксклюзив
Юрий Бутусов
Бутусов: "Слуги народа" фактически признали ложь Зеленского и Ермака в заявлениях об операции по "вагнеровцам"
20:49
Олег Верняев
Олимпийский чемпион Верняев объяснил, что имел в виду, когда угрожал отказаться от украинского гражданства
20:16
школа карантин
"Никакой дистанционки": на Буковине во время усиленных ограничений школы с невакцинированными учителями закроют на карантин
19:54
Укрзализница
Укрзализныця объявила конкурс на должность председателя правления
19:35
Криштиану Роналду
EA Sports представила рейтинг из 22 лучших футболистов FIFA 22
19:33
Испания планирует с октября начать производство собственной COVID-вакцины
19:21
Элина Свитолина
Свитолина вернулась в ТОП-4 лучших теннисисток мира
19:11
Жорже Жезуш
"Динамо" на одном уровне с "Барселоной" и "Баварией", - тренер "Бенфики" высказался перед матчем в Киеве
19:10
КМДА
Через неделю количество вакцинированных педагогов Киева достигнет 80%, - КГГА
19:02
Дело "вагнеровцов": председатель ВСК Рады Безуглая анонсировала обнародование результатов работы комиссии "в максимальном объеме"
ВСК закончит расследовать Вагнергейт, Иловайскую трагедию и переговоры Медведчука к концу ноября, - Безуглая
18:40
Наталья Диденко
Выходные с летней погодой кончились, - Наталья Диденко предупредила о дождях и туманах
18:37
В Одессе полицейские задержали двух мужчин, пытавшихся ограбить прохожую
18:20
СБУ провела антитеррористические учения вблизи границы с Беларусью
18:14
Viyna i myr. Как Россия поглотила Беларусь, а нам предлагают латиницу раздора
18:01
Кривой Рог
Рада получила ходатайство о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога
17:58
Председатель ВСК по "вагнергейту" откровенно лжет - генерал Забродский
17:56
Мирон Маркевич
Маркевич дал совет для примирения тренера сборной Украины Петракова и Малиновского
17:41
Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Нью-Йорка, Золотого-4 и Зайцева
17:34
Марьяна Безуглая
Зеленского нельзя вызвать на заседание по "вагнергейту", потому что он неприкосновенный, - Безуглая
17:25
Украинские военные летчики провели учения над Черным морем
Украинские военные летчики провели учения над Черным морем
16:58
На Донетчине СБУ задержала бывшего боевика "ДНР"
16:58
На Луганщине злоумышленник подделовал COVID-тесты для жителей ОРДЛО
На Луганщине злоумышленник подделывал COVID-тесты для жителей ОРДЛО
16:55
Елена Веснина
У российской теннисистки украли олимпийские медали
16:34
метрополитен
Общественный транспорт Киева будет работать на час дольше 14 сентября
16:24
SkyUp
SkyUp в октябре начнет летать в Мадрид
16:21
Минздрав назвал причину массового отравления школьников в Хмельницком
16:17
Андрей Шевченко
Шевченко заменит Луческу в "Динамо", - журналист "Футбольного формата"
16:04
Украина и Международный банк реконструкции заключили соглашения на $411 млн
15:57
ОПУ
"Не допущу блокирования главной реформы страны": Зеленский пригласил в ОПУ председателя Совета судей
15:52
Моргенштерн
Гастроли Моргенштерна в Украине запрещены, - СБУ
15:45
гроза
В Киевщину надвигается гроза
15:38
В Киеве автобус наехал на женщину, пострадавшая в больнице
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV