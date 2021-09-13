Чехия не отказывается от перехода на летнее и зимнее время

Об этом заявила министр труда и социальных дел Яна Малачова, сообщает "Европейская правда".

"Мы берем на себя применение индивидуальной процедуры на европейском уровне. Ничего не меняется. Летнее время в Европе действует с 1979 года, за исключением России, Гренландии, Беларуси, Исландии и норвежских островов", - сказала Малачова.

Сначала переход на летнее время был введен для снижения энергопотребления. По данным правительства, анализы, проведенные в некоторых странах, показали, что экономия минимальна.

Согласно выводам Европейской комиссии за 2007 год, большинство опрошенных стран ЕС заявили, что летнее время также не имело значительного влияния на сельское хозяйство, транспорт или туризм.

Принципиальное решение о том, что Евросоюз откажется от перевода стрелок на летнее и зимнее время, было принято еще в 2018 году. Впрочем, принятие соответствующих решений затянулось. Сейчас в ЕС рассчитают, что последние переводы времени состоятся в 2022 году.