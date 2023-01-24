Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает Welt.

"Сейчас невозможно отправить Leopard, потому что эти танки нужны нам для нашей безопасности", - сказал глава кряду.

В прошлом году Чехия предоставила Украине десятки основных боевых танков Т-72 советского производства. Федеральное правительство Германии пообещало Праге 14 танков Leopard 2 и одну бронированную эвакуационную машину в пределах так называемого кольцевого обмена. Первый Leopard был доставлен в декабре 2022 года.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 24 января заявил, что разрешение Германии на поставку танков Leopard Украине "скоро будет", поэтому страны могут готовить вооружение.

24 января министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что ЕС должен ввести дополнительные санкции против российского технологического сектора с тем, чтобы ограничить возможности Москвы производить ракеты, которыми она обстреливает Украину.

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