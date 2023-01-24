Чехия не готова отказаться от немецких танков Leopard в пользу Украины
Чехия не хочет отказываться от основных боевых танков Leopard 2 в пользу Украины, объясняя это тем, что они могут понадобиться ей самой
Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает Welt.
"Сейчас невозможно отправить Leopard, потому что эти танки нужны нам для нашей безопасности", - сказал глава кряду.
В прошлом году Чехия предоставила Украине десятки основных боевых танков Т-72 советского производства. Федеральное правительство Германии пообещало Праге 14 танков Leopard 2 и одну бронированную эвакуационную машину в пределах так называемого кольцевого обмена. Первый Leopard был доставлен в декабре 2022 года.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 24 января заявил, что разрешение Германии на поставку танков Leopard Украине "скоро будет", поэтому страны могут готовить вооружение.
- 24 января министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что ЕС должен ввести дополнительные санкции против российского технологического сектора с тем, чтобы ограничить возможности Москвы производить ракеты, которыми она обстреливает Украину.
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