Чехия не будет выдавать визы беглым от мобилизации россиянам
Убегающие от мобилизации россияне не будут иметь права на получение гуманитарных виз в Чехии
Об этом сообщает ИТК.
"Я понимаю, что россияне убегают от отчаянных решений Путина. Но те, кто убегает из страны из-за нежелания исполнять обязанность, введенную их государством, не имеют права на гуманитарную визу", – убежден глава МИД Чехии Ян Липовский.
По словам премьер-министра Петра Фиалы, Чехия будет рассматривать потенциальных дезертиров по той же процедуре, что и любого, кто ищет убежища.
- Напомним, 21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации на территории страны. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля.
- После объявления частичной мобилизации в РФ всем гражданам, состоящим на военном учете, запрещен выезд за границу .
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