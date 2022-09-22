Об этом сообщает ИТК.

"Я понимаю, что россияне убегают от отчаянных решений Путина. Но те, кто убегает из страны из-за нежелания исполнять обязанность, введенную их государством, не имеют права на гуманитарную визу", – убежден глава МИД Чехии Ян Липовский.

По словам премьер-министра Петра Фиалы, Чехия будет рассматривать потенциальных дезертиров по той же процедуре, что и любого, кто ищет убежища.

Напомним, 21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации на территории страны. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля.

После объявления частичной мобилизации в РФ всем гражданам, состоящим на военном учете, запрещен выезд за границу .

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