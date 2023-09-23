Чехия назначила нового посла в Украине

Об этом пишет Radio Prague International.

Отмечается, что дипломаты уже получили от принимающих стран агреманы, необходимые для возглавления дипломатического представительства. Послы отправятся к месту службы в течение осени.

Сообщается, что Радек Пех сменит в Киеве Радека Матулу, который находится в Украине уже шесть лет. С 2017 года Пех занимал должность посла Чехии в Копенгагене. Ранее возглавлял чешские дипмиссии в Финляндии и Эстонии, Румынии и Молдове, а также в Литве и работал на должностях директоров нескольких департаментов министерства иностранных дел Чехии.

"Чехия направляет новых послов в два ключевых для нашей внешней политики и политики безопасности пункта. Радек Пех получил одобрение украинской стороны и заменит в Киеве посла Матулу. Также агреман получил и Бржетислав Данчак, занимающий должность посла в Польше", - сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.