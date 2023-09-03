Чехия направляет в Молдову военного атташе на фоне российской агрессии
Из-за рисков безопасности со стороны России в результате полномасштабного вторжения в Украину Чехия создала должность военного и авиационного атташе для работы в Молдове
Об этом сообщает iROZHLAS.
Отмечается, что новый военный и авиационный атташе приступит к работе в посольстве в сентябре 2023 года.
"Его задачей будет дальнейшее развитие и углубление двусторонних отношений в сфере обороны и, в частности, поддержка деятельности чешской промышленности обороны и безопасности", - сообщил представитель министерства обороны Чехии Давид Яреш, однако назвать имя дипломата отказался.
В то же время он добавил, что открытие новой должности является "ответом на глобальную ситуацию безопасности после российского вторжения в Украину".
По словам представителя чешского минобороны, Молдова является одной из стран, наиболее пострадавших от нынешних событий. Яреш отметил, что Чехия, как и многие другие страны, углубляет взаимное сотрудничество и поддерживает интеграцию Молдовы в Европейский Союз.
С этим согласен и посол Чехии в Молдове Станислав Казецкий.
"Не думая, что Молдова может вступить в какой-то большой конфликт, мы хотим присоединиться к другим европейским странам, мы не одиноки в этом. Дело не в том, что Чехия является единственной страной, обеспечивающей безопасность в Молдове. Но мы отдаем себе отчет в том, что Молдова должна иметь возможность жить безопасно", – подчеркнул Казецкий.
Также отмечается, что создание должности атташе - результат договоренности между премьер-министром Чехии Петром Фиалой и президентом Молдовы Майей Санду на саммите Европейского политического сообщества в Молдове.
- Накануне Молдова получила партию военной помощи от Румынии для модернизации оборонных структур страны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.15
- EUR Покупка 40.68Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное