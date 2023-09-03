Чехия направляет в Молдову военного атташе на фоне российской агрессии

Об этом сообщает iROZHLAS.

Отмечается, что новый военный и авиационный атташе приступит к работе в посольстве в сентябре 2023 года.

"Его задачей будет дальнейшее развитие и углубление двусторонних отношений в сфере обороны и, в частности, поддержка деятельности чешской промышленности обороны и безопасности", - сообщил представитель министерства обороны Чехии Давид Яреш, однако назвать имя дипломата отказался.

В то же время он добавил, что открытие новой должности является "ответом на глобальную ситуацию безопасности после российского вторжения в Украину".

По словам представителя чешского минобороны, Молдова является одной из стран, наиболее пострадавших от нынешних событий. Яреш отметил, что Чехия, как и многие другие страны, углубляет взаимное сотрудничество и поддерживает интеграцию Молдовы в Европейский Союз.

С этим согласен и посол Чехии в Молдове Станислав Казецкий.

"Не думая, что Молдова может вступить в какой-то большой конфликт, мы хотим присоединиться к другим европейским странам, мы не одиноки в этом. Дело не в том, что Чехия является единственной страной, обеспечивающей безопасность в Молдове. Но мы отдаем себе отчет в том, что Молдова должна иметь возможность жить безопасно", – подчеркнул Казецкий.

Также отмечается, что создание должности атташе - результат договоренности между премьер-министром Чехии Петром Фиалой и президентом Молдовы Майей Санду на саммите Европейского политического сообщества в Молдове.