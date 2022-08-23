Чехия намерена возглавить восстановление Украины, - министр промышленности Сикела
Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что страна предпочитает стать лидером в послевоенном восстановлении Украины
Об этом сообщает Euractiv.
Отмечается, что министр Сикела в ходе встречи чешских послов в Праге заявил, что украинская сторона представила документ, определяющий их потребности, связанные с восстановлением критической инфраструктуры после российского вторжения.
Сикела добавил, что его министерство основало "Бизнес-клуб Украина" - платформу для сочетания информации о запросах Украины с предложениями чешских компаний.
"Мы также сотрудничаем с министерством иностранных дел над общим документом по реконструкции страны", - сказал Сикелла.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.54
Покупка 39.54Продажа 40.39
-
EUR
Покупка 39.48Продажа 40.55
- Актуальное
- Важное