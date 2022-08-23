Об этом сообщает Euractiv.

Отмечается, что министр Сикела в ходе встречи чешских послов в Праге заявил, что украинская сторона представила документ, определяющий их потребности, связанные с восстановлением критической инфраструктуры после российского вторжения.

Сикела добавил, что его министерство основало "Бизнес-клуб Украина" - платформу для сочетания информации о запросах Украины с предложениями чешских компаний.

"Мы также сотрудничаем с министерством иностранных дел над общим документом по реконструкции страны", - сказал Сикелла.

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