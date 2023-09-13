Чехия массово не будет выдавать Украине ухилянцев, но возможна экстрадиция отдельных лиц
Чехия массово не будет выдавать Украине мужчин, сбежавших от мобилизации. Однако Киев может подать запрос на экстрадицию конкретного лица
Об этом сказал представитель министерства юстиции Чехии Владимир Ржепка, передает Idnes .
По его словам, в отдельных случаях украинские власти могут подать запрос на экстрадицию.
"Однако в конкретном случае это будет зависеть не от юридической квалификации, а от фактического поведения, за которое украинские судебные органы в конце концов подадут запрос об экстрадиции конкретного человека", - сказал Ржепка.
Ранее заявления о том, что не будут выдавать Украине ухилянцев, сделали в Австрии, Германии и Венгрии.
- 1 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказался относительно возможной экстрадиции украинцев, незаконно покинувших страну. "Они будут нести ответственность согласно законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации", – сказал политик.
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