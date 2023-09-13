Чехия массово не будет выдавать Украине ухилянцев, но возможна экстрадиция отдельных лиц

Об этом сказал представитель министерства юстиции Чехии Владимир Ржепка, передает Idnes .

По его словам, в отдельных случаях украинские власти могут подать запрос на экстрадицию.

"Однако в конкретном случае это будет зависеть не от юридической квалификации, а от фактического поведения, за которое украинские судебные органы в конце концов подадут запрос об экстрадиции конкретного человека", - сказал Ржепка.

Ранее заявления о том, что не будут выдавать Украине ухилянцев, сделали в Австрии, Германии и Венгрии.