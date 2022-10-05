Чехия хочет купить у США 24 истребителя F-35

Об этом сообщает издание "Новости".

Коалиционное правительство Петра Фиалы решило, что будет вести переговоры с американцами о закупке новых самолетов. Оно заинтересовано в покупке американских машин F-35 Lightning. Число чешских истребителей также может увеличиться с нынешних 14 до 24. По предварительным оценкам экспертов, стоимость заказа будет составлять десятки миллиардов крон, поэтому это, скорее всего, будет самой дорогой военной закупкой в новейшей истории.

Пока Чехия арендует у Швеции 12 истребителей Gripen C/D в одноместном варианте и два в двухместном варианте. Они не раз поднимались для защиты воздушного пространства союзников в Исландии и странах Балтии. Срок аренды истекает в 2027 году и может быть продлен на два года.

F-35 Lightning II часто называют современным серийным истребителем с потенциальным сроком службы от 30 до 40 лет. Это самолет с технологией "стелс", цель которой – максимально ограничить его обнаружение радарами.

Специалисты высоко ценят его приборную оснастку, позволяющую получать обзор происходящего на поле боя, а также общаться и сотрудничать с дружественной техникой.

Отметим, что о намерении закупить самолеты у США в Чехии стали говорить в середине июля. Тогда в минобороны страны заявили, что не желают откладывать модернизацию армии даже на день.

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