Чехия, как альтернативу запрету на выдачу виз, предлагает ЕС лишить Россию упрощенного режима

Об этом пишет Bloomberg.

Да, чешское правительство предлагает полностью приостановить действие соглашений об упрощении визового режима с Россией и Беларусью. Предложение будет озвучено на встрече министров иностранных дел стран-членов в Праге на следующей неделе.

Если ее согласуют, то россиянам, направляющимся в Европейский Союз, придется платить больше и преодолевать дополнительную бюрократию для получения краткосрочной визы. В общем, россияне и белорусы смогут подавать заявки на получение визы для краткосрочного въезда, но решение увеличит время обработки запросов, потребует больше документации и повысит расходы с 35 до 80 евро.

Bloomberg пишет, что официальные лица ожидают жестких дебатов в Праге по масштабам ограничений, поскольку Германия, Австрия и южные страны ЕС, которые возлагаются на туризм, вероятно, будут сопротивляться. Один чиновник сказал, что полное приостановление действия соглашения об упрощении формальностей было первым необходимым шагом, но Эстония хотела бы, чтобы на уровне ЕС было сделано больше.

5 августа посольство Латвии временно приостановило выдачу всех виз для российских граждан. 11 августа Латвия признала Россию спонсором терроризма и призвала ЕС прекратить действие виз для россиян и белорусов.

9 августа Зеленский призвал Запад запретить въезд всем гражданам РФ. 10 августа глава МИД Дмитрий Кулеба призвал все страны Европейского Союза и Группы семи прекратить выдачу виз гражданам РФ.

11 августа Эстониязакрыла въезд россиянам с шенгенскими визами.

12 августа министр иностранных дел Чехии Ян Липовский предложил включить запрет на выдачу гражданам России виз в новый пакет санкций против РФ

Польша разрабатывает решение, которое позволит отказывать россиянам в выдаче виз.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна поддерживает ограничение выдачи россиянам виз в Европу и ожидает, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС.

Также визовые ограничения против граждан РФ ввели еще ряд стран. Бельгия выдает только студенческую визу, визу для исследователей и одноразовую рабочую. Мальта открыта только для россиян-членов семей граждан ЕС. Нидерланды перестали выдавать краткосрочные визы россиянам еще в апреле. Словакия выдает визы только по крайней необходимости, а также для некоторых видов работ.

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