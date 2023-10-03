Чехия и Польша усилили контроль на границе со Словакией из-за большого потока мигрантов

Об этом сообщает Reuters.

3 октября Чехия и Польша приняли совместные меры по введению проверок на своих границах со Словакией с целью сдерживания потоков нелегальной миграции и контрабандистов.

Ужесточенный контроль начнется в среду и продлится 10 дней с возможностью продления.

"Это мероприятие, необходимое для эффективной борьбы с группами контрабандистов и нелегальной миграцией", - заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракузан в социальной сети X.

По его словам, проверки будут выборочными вдоль всей границы и будут направлены на то, чтобы ограничить влияние трансграничного движения.

Правительство Словакии раскритиковало этот шаг и заявило, что отреагирует на него на заседании в среду, а премьер-министр Словакии Людовит Одор заявил, что этот вопрос нуждается в европейском решении.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил во вторник, что страна столкнулась со скачком нелегальной миграции и задержаний.

"За последние недели мы обнаружили и задержали 551 нелегального мигранта на границе со Словакией. Эта ситуация вынуждает нас к решительным действиям", - сказал Каминский.