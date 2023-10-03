Чехия и Польша усилили контроль на границе со Словакией из-за большого потока мигрантов
Завтра, 4 октября, Польша и Чехия вводят усиленный контроль на 10 дней на границе со Словакией с целью сдерживания потоков нелегальной миграции и контрабандистов
Об этом сообщает Reuters.
3 октября Чехия и Польша приняли совместные меры по введению проверок на своих границах со Словакией с целью сдерживания потоков нелегальной миграции и контрабандистов.
Ужесточенный контроль начнется в среду и продлится 10 дней с возможностью продления.
"Это мероприятие, необходимое для эффективной борьбы с группами контрабандистов и нелегальной миграцией", - заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракузан в социальной сети X.
По его словам, проверки будут выборочными вдоль всей границы и будут направлены на то, чтобы ограничить влияние трансграничного движения.
Правительство Словакии раскритиковало этот шаг и заявило, что отреагирует на него на заседании в среду, а премьер-министр Словакии Людовит Одор заявил, что этот вопрос нуждается в европейском решении.
Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил во вторник, что страна столкнулась со скачком нелегальной миграции и задержаний.
"За последние недели мы обнаружили и задержали 551 нелегального мигранта на границе со Словакией. Эта ситуация вынуждает нас к решительным действиям", - сказал Каминский.
- 28 сентября министерша внутренних дел Германии Нэнси Фезер ввела дополнительный контроль на границах с Польшей и Чехией для борьбы с нелегальной миграцией. Решение о проверках уже вступило в силу.
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