Чехия и Нидерланды будут совместно производить мобильные системы ПВО для Украины
В Чехии будут производиться мобильные системы противовоздушной обороны для Украины, техника предназначается для борьбы с дронами
Об этом проинформировали в издании "Novinky".
Нидерланды заплатят за чешское производство мобильных систем ПВО для Украины: говорится о сотне модифицированных вездеходов Toyota, оснащенных парой скорострельных пулеметов. Отмечается, что с такой оснасткой можно противодействовать, например, беспилотникам. В рамках соглашения, в частности, Нидерланды приобретут необходимые боеприпасы у компаний Чехии.
Посредником в соглашении стало чешское министерство обороны через Агентство межправительственного оборонного сотрудничества (AMOS).
"В основе проекта лежат те же принципы, что и анонсированная ранее модернизация 90 танков Т-72. Их ремонт совместно оплачивают США и Нидерланды, а координирует все министерство обороны Чехии. Модернизацию и поставку танков осуществляет чешская компания", - сообщили чешские журналисты.
- Напомним, 6 февраля государственный концерн "Укроборонпром" договорился о сотрудничестве с чешским производителем военной техники VOP CZ: предполагается производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов разных калибров, развитие сервисов и хабов и создание совместных научно-исследовательских центров.
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