Чехия и Германия будут лечить тяжелораненых украинских спасателей
Тяжелораненых украинских спасателей ГСЧС ожидает лечение в Германии и Чехии
Об этом сообщает официальный Facebook ГСЧС.
"Сегодня трех работников ГСЧС из Киева, Киевщины и Запорожской области доставили во Франкфурт, а оттуда в специализированные клиники. Транспортировка была организована Обществом Красного Креста Украины, совместным отчетно-ситуационным центром Федерального управления гражданской защиты и помощи при катастрофах BBK и осуществлена при логистической поддержке Немецкого общества международного сотрудничества. Подобные перевозки будут проводиться и дальше", - говорится в сообщении.
С начала полномасштабной военной агрессии РФ погибли 27 спасателей, еще 72 сотрудника ГСЧС получили травмы.
Федеративная Республика Германия???????? и Республика Чехия???????? будут лечить тяжелораненых украинских спасателей.Опубликовано ГСЧС Украины Среда, 6 апреля 2022 г.
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