Чехия и Германия будут лечить тяжелораненых украинских спасателей

Об этом сообщает официальный Facebook ГСЧС.



"Сегодня трех работников ГСЧС из Киева, Киевщины и Запорожской области доставили во Франкфурт, а оттуда в специализированные клиники. Транспортировка была организована Обществом Красного Креста Украины, совместным отчетно-ситуационным центром Федерального управления гражданской защиты и помощи при катастрофах BBK и осуществлена при логистической поддержке Немецкого общества международного сотрудничества. Подобные перевозки будут проводиться и дальше", - говорится в сообщении.



С начала полномасштабной военной агрессии РФ погибли 27 спасателей, еще 72 сотрудника ГСЧС получили травмы.

Федеративная Республика Германия???????? и Республика Чехия???????? будут лечить тяжелораненых украинских спасателей. Опубликовано ГСЧС Украины Среда, 6 апреля 2022 г.

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