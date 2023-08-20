Чехия готовит программу по возвращению украинских беженцев
Власти Чехии подготовят специальную программу по добровольному возвращению беженцев в Украину, которая предусматривает оказание помощи и возмещение части расходов в таких случаях
Об этом сообщает Radio Prague International.
Отмечается, что правительство Чехии планирует определиться с видом поддержки, на которую будут выделены средства, а затем запустить проект.
Это предполагает проект шестой поправки к закону, известный как lex Ukrajina, касающийся прав и обязанностей украинских беженцев в Чехии. Поправка также должна продлить на один год предоставление временной защиты, а именно до конца марта 2025 года.
В настоящее время в Чехии находится 360 900 беженцев из Украины с визами временной защиты, большинство женщин и дети. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев недавно призвало страны не принуждать беженцев к возвращению на родину.
"Необходимо реагировать на растущий спрос иностранцев на помощь в возвращении в Украину. Хотя ситуация в Украине во многом неудовлетворительна, уместно предложить помощь заинтересованным в возвращении", - говорится в сообщении.
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину разница между количеством выехавших и вернувшихся в страну составляет всего 2,4 млн граждан.
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