Чехия готовит программу по возвращению украинских беженцев

Об этом сообщает Radio Prague International.

Отмечается, что правительство Чехии планирует определиться с видом поддержки, на которую будут выделены средства, а затем запустить проект.

Это предполагает проект шестой поправки к закону, известный как lex Ukrajina, касающийся прав и обязанностей украинских беженцев в Чехии. Поправка также должна продлить на один год предоставление временной защиты, а именно до конца марта 2025 года.

В настоящее время в Чехии находится 360 900 беженцев из Украины с визами временной защиты, большинство женщин и дети. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев недавно призвало страны не принуждать беженцев к возвращению на родину.

"Необходимо реагировать на растущий спрос иностранцев на помощь в возвращении в Украину. Хотя ситуация в Украине во многом неудовлетворительна, уместно предложить помощь заинтересованным в возвращении", - говорится в сообщении.