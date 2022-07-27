Об этом сообщает издание Forum24.

Для этого страна развернула истребители Gripen шведского производства.

Этот вопрос обсуждался правительством на заседании 27 июля. Обсуждение материала подтвердил премьер-министр страны Петер Фиал. Ранее он заявлял, что чешское правительство примет во внимание запрос Словакии о помощи. Аналогичный запрос страна направила и в Польшу, которая также согласилась на сотрудничество.

В чешском минобороны заявили, что детали размещения истребителей будут определены в общей декларации между Чехией, Словакией и Польшей. Все три страны примут участие в так называемом Air Policing.



После полномасштабного вторжения России в Украину Братислава начала готовиться к досрочному прекращению эксплуатации истребителей МиГ-29 российского производства. Предварительно Словакия не исключала возможности передать сбытые штурмовики Украине.



Четыре года назад Словакия заказала у США 14 истребителей F-16. Сначала предполагалось, что первые машины страна получит в этом году, а остальные через год, но, по имеющейся информации, это произойдет через два года.



Министерство обороны Словакии объяснило задержку поставок проблемами с субпоставками, вызванными эпидемией COVID-19 и нехваткой чипов на мировом рынке.



"Конфликт в Украине показал нам, как важно единство НАТО и взаимопомощь союзников. Поэтому я счастлива, что могу вести переговоры от имени Чехии, чтобы помочь нашим словацким соседям в обеспечении защиты их воздушного пространства", – сказала министерша обороны Чехии Яна Чернохова.



Совместное соглашение между Чехией, Словакией и Польшей уже подготовлено.



"В проекте декларации отмечено, что наблюдение за воздушным пространством начнется с 1 сентября этого года и продлится до конца 2023 года с возможностью дальнейшего продления", - отметила Чернохова.



Как известно, чешская армия имеет многолетний опыт охраны неба за границей, а с 2009 года участвует в охране воздушного пространства стран-членов НАТО.



Чешские авиаторы неоднократно действовали таким образом в Исландии и странах Балтии. Сейчас они находятся в седьмой подобной миссии в Литве.



Воздушное пространство стран Балтии патрулируют чешские истребители.

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