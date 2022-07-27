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Чехия готова защищать авиапространство Словакии, что может повлиять на передачу Украине истребителей

27 июля, 2022 среда
19:18
Мир

Военно-воздушные силы Чехии будут защищать воздушное пространство Словакии с сентября 2022 года и по меньшей мере до конца 2023 года

Об этом сообщает издание Forum24.

Для этого страна развернула истребители Gripen шведского производства.

Этот вопрос обсуждался правительством на заседании 27 июля. Обсуждение материала подтвердил премьер-министр страны Петер Фиал. Ранее он заявлял, что чешское правительство примет во внимание запрос Словакии о помощи. Аналогичный запрос страна направила и в Польшу, которая также согласилась на сотрудничество.
В чешском минобороны заявили, что детали размещения истребителей будут определены в общей декларации между Чехией, Словакией и Польшей. Все три страны примут участие в так называемом Air Policing.

После полномасштабного вторжения России в Украину Братислава начала готовиться к досрочному прекращению эксплуатации истребителей МиГ-29 российского производства. Предварительно Словакия не исключала возможности передать сбытые штурмовики Украине.

Четыре года назад Словакия заказала у США 14 истребителей F-16. Сначала предполагалось, что первые машины страна получит в этом году, а остальные через год, но, по имеющейся информации, это произойдет через два года.

Министерство обороны Словакии объяснило задержку поставок проблемами с субпоставками, вызванными эпидемией COVID-19 и нехваткой чипов на мировом рынке.

"Конфликт в Украине показал нам, как важно единство НАТО и взаимопомощь союзников. Поэтому я счастлива, что могу вести переговоры от имени Чехии, чтобы помочь нашим словацким соседям в обеспечении защиты их воздушного пространства", – сказала министерша обороны Чехии Яна Чернохова.

Совместное соглашение между Чехией, Словакией и Польшей уже подготовлено.

"В проекте декларации отмечено, что наблюдение за воздушным пространством начнется с 1 сентября этого года и продлится до конца 2023 года с возможностью дальнейшего продления", - отметила Чернохова.

Как известно, чешская армия имеет многолетний опыт охраны неба за границей, а с 2009 года участвует в охране воздушного пространства стран-членов НАТО.

Чешские авиаторы неоднократно действовали таким образом в Исландии и странах Балтии. Сейчас они находятся в седьмой подобной миссии в Литве.

Воздушное пространство стран Балтии патрулируют чешские истребители.

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