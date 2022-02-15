Чехия готова принять беженцев из Украины в случае эскалации агрессии РФ, – премьер-министр Фиала
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в случае обострения российской агрессии страна готова принять любое количество беженцев из Украины
Об этом сообщает пресс-центр правительства Чехии.
"Чехия готова к разному количеству беженцев, которые в случае эскалации конфликта могли бы прибыть из Украины", - отметил Петр Фиала.
Он также выразил надежду на дипломатическое разрешение конфликта.
"Мы верим, что дипломатические переговоры будут продолжаться и что ситуация будет решена мирным путем", - подчеркнул чешский премьер после заседания Совбеза страны.
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