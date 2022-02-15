Чехия готова принять беженцев из Украины в случае эскалации агрессии РФ, – премьер-министр Фиала

Об этом сообщает пресс-центр правительства Чехии.



"Чехия готова к разному количеству беженцев, которые в случае эскалации конфликта могли бы прибыть из Украины", - отметил Петр Фиала.



Он также выразил надежду на дипломатическое разрешение конфликта.



"Мы верим, что дипломатические переговоры будут продолжаться и что ситуация будет решена мирным путем", - подчеркнул чешский премьер после заседания Совбеза страны.

Напомним, 1 февраля 2022 года премьер Чехии Фиала выразил поддержку Украине и отверг любую агрессию России.

Чехия планирует продолжить снабжать Украину оружием.

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