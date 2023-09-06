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Чехия готова помочь Украине с проведением выборов в 2024 году

6 сентября, 2023 среда
14:03
Общество Чехия Украина

Чехия готова помочь Украине с проведением парламентских и президентских выборов в 2024 году: для этого украинская сторона должна обратиться с соответствующим запросом

Об этом информирует Euractiv , ссылаясь на слова представителя министерства иностранных дел Чехии Даниэля Дрейка.

"Организация выборов в условиях военной агрессии России против Украины регулируется украинским законодательством и, какими бы сложными они ни были (выборы, - ред.), мы считаем, что их можно будет организовать в следующем году", - сказал Дрейк.

По словам спикера, Чехия готова поддержать Украину в этом вопросе, однако какой будет форма помощи, зависит от украинского запроса. Он добавил, что в настоящее время запросов от Украины не поступало.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан подтвердил готовность страны оказать помощь.

"В целом организация выборов - это дело страны, в которой они проводятся. Если Украина обратится в ЕС с конкретной просьбой, ЕС серьезно займется этим вопросом", - заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано, добавив, что Украина еще не обращалась в Еврокомиссию по этому поводу. .

Выборы в Украине во время войны

В мае глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял о необходимости провести в Украине свободные и честные выборы, несмотря на войну. На это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов категорически ответил : "Никаких выборов, включая президентские и парламентские, в Украине во время действия военного положения быть не может".

А 28 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил , что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения, но сейчас необходимо держать баланс.

17 августа вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко утверждал , что во время войны невозможно качественно, с соблюдением всех критериев провести выборы в Украине, а председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель убежден , что следующий созыв парламента Украины будет состоять из более 50% военнослужащих.

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил , что в Украине в 2024 году должны состояться выборы, несмотря на введенное военное положение из-за широкомасштабного вторжения РФ. В то же время глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк пояснила, что проведение общегосударственных украинских выборов в октябре 2023 года невозможно, поэтому они состоятся только после окончания войны.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал , что для проведения выборов в условиях военного положения нужны изменения в законодательство, иностранное финансирование и наблюдатели в зонах боевых действий, а также техническая возможность волеизъявления избирателей, находящихся за границей или мобилизованных в армию.

29 августа сенатор Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Линдси Грэм призвал союзников предоставить Украине финансовую и техническую помощь для проведения выборов в 2024 году. Немецкая сторона выражает поддержку проведению выборов в Украине как проявления демократических ценностей, но избегает прямых высказываний о том, будет ли она влиять на Киев по организации голосования в ситуации войны с РФ.

Мир
Украина
ЕС
вибори
Чехия
выборы президента
Война с Россией
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